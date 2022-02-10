Charlie Rumback - Seven Bridges

Для чикагского композитора и барабанщика Чарли Рамбэка Seven Bridges стал седьмым альбомом в его личной дискографии. Альбом явно не проходной: Рамбэк работал над ним около пяти лет и результат впечатляет. Seven Bridges решительно не хочет вписываться в какие-то определенные стилистические рамки. Этот альбом может показаться пестрым, если хотите – эклектичным, но при этом обладающим каким-то странным, трудно конкретизируемым обаянием. Музыка завораживает и практически каждый трек хочется слушать не один раз.
Для записи альбома Рамбэк собрал большую команду музыкантов, земляков из Чикаго и представителей других городов, со многими из которых он работал ранее. Так, с басистом из Нью-Йорка Джоном Тейтом он играет в классическом джазовом трио (за фортепьяно там Джим Бейкер), с другим басистом, Ником Макри, Рамбэк сотрудничает в трио Stirrup (с виолончелистом Фредом Лонберг-Хольмом), основным же партнером Чарли по подготовке этого проекта стал электронщик и звукоинженер Джон Хьюз, который в итоге и осуществлял запись альбома. Если этот большой коллектив (целая футбольная команда: 11 человек) поделить на группы, то получится следующая картина. Ритмическая основа проекта – сам Рамбэк и двое выше упомянутых басистов. Духовая пачка из трех музыкантов – альт-саксофонист Грег Уорд, Джейсон Стайн на бас-кларнете и потрясающий корнетист из Денвера Рон Майлс. Электронная «подкраска» (но не более!) музыки – Хьюз и Джим Бейкер, пересевший в этом проекте за пульт аналогового синтезатора. Наконец, женская часть команды: вокалистки Сима Каннингем и Кристи Уоррен (обе из группы Ohmme), а также еще одна вокалистка, но par excellence (в этом проекте) скрипачка Мэйси Стюарт.
Чтобы сразу закончить с вокалом, скажем, что таких треков в альбоме два. Первый (а по счету в альбоме второй) – это совершенно неожиданная для меня версия «политической» песни Дэвида Боуи Fall Dog Bombs the Moon 2003 года, в которой Боуи рефлексирует на тему тогдашней иракской войны, в которой Штаты и их союзники, включая Британию, свергли Саддама Хуссейна. Несмотря на затейливую инструментальную орнаментику, эта вещь показалась мне уж очень чужеродной в программе. Не понял я ее, что, впрочем, является лишь фактом моего восприятия: кто-то, наверное, расценит появление этой композиции и ее достоинства иначе. Напротив, Regina, которую по ауре я назвал бы встречей Марии Малдор с Томом Уэйтсом, «легла на душу»: и вокал хорош, и Рамбэк с Майлсом – выше всяких похвал.
Остальные композиции в альбоме – чисто инструментальные. И тут есть что слушать! Гипнотические басовые линии в сочетании с электроникой в Harlequin Blues, отменное взаимодействие скрипки и духовых в К10, яркое переплетение партий гитары (тот же Рамбэк), контрабаса, скрипки и засурдиненной трубы в Hometown Heroes, лиричная Three Ruminations c дуэтом Уорда и Майлса на авансцене, столь же яркий дуэт Стюарт и Майлса под полиритмическую вязь ударных и контрабаса в Reno County – возможно, самой сильной пьесе в программе – у каждой композиции здесь свое (и весьма симпатичное) лицо, за что надо поблагодарить Чарли Рамбэка. Ну, а стилистика? Выше я уже говорил, что с этим сложно, но если нужен ярлычок, то пусть он будет двойным: так называемый «новый джаз», характерный больше для Европы, чем для Штатов, плюс современная академическая музыка. Это очень приблизительно, да, в принципе, и не важно. Важно иное: классная «музыка для умных»: послушайте – не пожалеете!
© & (p) 2021 Astral Spirits Records
11 tks / 55 mins
(Jim Baker - analogue synth; Sima Cunningham, Krystle Warren – voice; John Hughes – electronics; Nick Macri, John Tate – b; Ron Miles – co; Charlie Rumback - dr, g; Jason Stein - bass cl; Macie Stewart - vi, voice; Greg Ward – as; )
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club: https://jazzist.club/charlie-rumback-seven-bridges/)