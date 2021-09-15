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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Earl MacDonald - Consecrated

15.09.2021

Earl MacDonald - Consecrated
Большинство любителей музыки хорошо представляет себе, как звучит духовная музыка, религиозные гимны в исполнении темнокожих артистов. Это госпелс и спиричуэллс: экстатичность, страсть, мощный эмоциональный заряд. Альбом Consecrated тоже предлагает нам коллекцию религиозных гимнов – но насколько иначе они звучат! Я не собираюсь педалировать тему цвета кожи, но здесь их действительно исполняют белые музыканты. Чисто джазовые инструментовки и совсем иная манера пения от канадской певицы Карли Эпп. Тут во главе угла чувство безграничной любви и веры, искренняя мольба, возможно даже сентиментальность – и она тоже трогает душу слушателя, хотя и по-другому.

Consecrated – проект, давно вынашивавшийся канадским пианистом и композитором, живущим ныне в США, Эрлом МакДональдом. Это очень опытный музыкант, прошедший в своей карьере долгий путь от студента, игравшего на органе во время домашних хоккейных матчей клуба Winnipeg Jets в конце 80-х до поста профессора и руководителя джазовой программы в Университете Коннектикута. Кстати, все участники записи также преподают джаз. Эрл долго искал вокалиста для этой программы, и знакомство с Карли стало решающим: МакДональд понял, что нашел именно того человека, который ему нужен. Нежный, очень искренний голос Эпп идеально подошел для исполнения этих традиционных тем. Но и инструменталисты в Consecrated отнюдь не на вторых ролях. Очень хорош басист Карл Когут, особенно в Be Still, My Soul и O God of Love, Grant Us Your Peace. Словно голос судьбы звучат ударные Роджерио Боккато в интро к By Our Love и In His Holy Temple. By Our Love – самая длинная и единственная полностью инструментальная композиция альбома, когда соло ударных сменяется духовыми и эффектной партией фортепьяно от самого МакДональда. Слушая Consecrated я подумал о том, что альбом трудно отнести к специфичному жанру рождественской музыки, но, как мне кажется, особенно проникновенно эта музыка прозвучит именно в эти дни.



© & (p) 2021 Outside in Music

10 tks / 52 mins

(Karly Epp – voice; David Smith – tp; Kris Allen – sax; Alex Gertner - French Horn (tk 5); Sean Nelson – tb (tks 5, 8); Earl MacDonald – p; Karl Kohut – b; Rogerio Boccato – perc;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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