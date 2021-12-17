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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Lauri Hyvärinen - Cut Contexts

17.12.2021

Lauri Hyvärinen - Cut Contexts
Третье явление финского авангардного гитариста Лаури Хювяринена нашим читателям. Если ранее он представал в дуэтах (с Лео Дюпле, Radioda, 2017 и с Ильей Белоруковым, Inverted Canvas, 2021), то на сей раз это сольный альбом. Cut Contexts относится к альбомам, которые я для себя называю ковидными – в том плане, что именно пандемия вызвала их появление. Вынужденный простой, отсутствие концертных выступлений в период локдаунов, многих музыкантов подвиг на интенсификацию работы над проектами, которые можно осуществлять в виртуальном пространстве, в одиночку или с партнерами.

В случае Лаури дело свелось к методичному и кропотливому прослушиванию домашних архивов со старыми записями разных лет. Хювяринен проводил эту работу в 2020-2021 годах и на основе отобранного материала создал пять пьес, каждая из которых звучит ровно семь минут. Так родился тридцатипятиминутный альбом Cut Contexts, изданный петербургским лейблом Ильи Белорукова Intonema Records.

Каждая из композиций Хювяринена – это путешествие с непредсказуемым маршрутом и лишь время движения строго детерминировано. Похоже, конечная точка пути, по которому ведет вас Лаури, не имеет особого значения. Зато он заставляет вас (я не случайно употребил этот термин: без напряженной работы слушателя путешествие не получится) пристально следить за разнообразными «придорожными» деталями, будь то неясный шорох или инструментальный всплеск. У движения нет определенного темпоритма, динамика минимальна, порой, кажется, и движения-то нет, но это лишь искусная иллюзия, а порой (как в Gyral Drifts) начало путешествия выглядит довольно бурным. Тотальная непредсказуемость – это, похоже, кредо Лаури Хювяринена, которому он не изменяет и в этой работе. Кстати, ее издание стало одним из последних релизов Intonema в уходящем году, году юбилейном для Белорукова и его детища: лейбл отмечает в 2021 году свое десятилетие. Что ж, и Intonema верна своим принципам: экспериментальная и авангардная музыка – это фирменный стиль питерского лейбла.

© & (p) 2021 Intonema Records

5 tks / 35 mins

(Lauri Hyvärinen – ac. g, el. g, objects, floor, recording;)

Линк предоставил Ilia Belorukov

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
музыкальный стиль
авангард


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