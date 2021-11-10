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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Adán Mizrahi - Dissident

10.11.2021

Adán Mizrahi - Dissident
Согласитесь, у аргентинского басиста и композитора Адана Мизрахи очень романтичная, интересная внешность. Но и музыка, которую он сочиняет и исполняет, не менее интересна. В этом можно убедиться, послушав его дебютный альбом Dissident. К этой работе Адан шел долго. В 90-х и 2000-х годах он играл в Буэнос-Айресе на гитаре и блюз, и панк (в группе Cemento), позде начал играть джаз и музыку танго, много ездил по стране, выступал в Европе и, наконец, «бросил якорь» в Амстердаме.

Здесь Мизрахи познакомился с земляком, тенор-саксофонистом Наталио Суедом, представителем более старшего поколения, уже давно живущим в Нидерландах. Они стали часто играть вместе в дуэтах, трио, основали совместную группу Antimufa. Свой первый альбом, для которого Мизрахи сочинил все композиции, он записывал, пригласив к участию Суеда и еще трех местных, то есть голландских музыкантов, среди которых выделяется фигура такого опытного мастера, как Бен ван Гелдер. Кроме того, в двух треках в записи участвовали также приглашенные гости проекта.

Открывает программу композиция Javastraat, своего рода, если воспользоваться цирковым термином, парад-алле всех участников: все тут солируют по очереди, и слушатель получает возморжность оценить технику каждого. Ну, а в дальнейшем фронтменами предсказуемо становятся два саксофониста, а в пьесе Tone Deaf Morning Chant еще и два гитариста, когда к Тейсу Сими присоединяется гость Георге Думитриу. Стилистически музыку Мизрахи сложно определить только одним термином. Это современный джаз, в котором можно уловить и элементы академической музыки, и фольклора, и, разумеется, танго. Это джаз, который интересно слушать: здесь много гармонических, темповых и других находок. Совсем неплохо для дебюта!

© & (p) 2021 ears&eyes Records

7 tks / 39 mins

(Adán Mizrahi – b; Ben Van Gelder – as; Natalio Sued – ts; Teis Semey – g; Tijn Jans – dr; with George Dumitriu – g (tk 3); Marcos Baggiani – dr (tk 7);)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Нидерланды
музыкальный стиль
современный джаз


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