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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Joe Farnsworth - City Of Sounds

16.12.2021

Joe Farnsworth - City Of Sounds
Стройным и элегантным выглядит Джо Фэрнсуорт на обложке своего нового альбома City Of Sounds. Его можно принять за голливудского киноактера или преуспевающего бизнесмена, и только предметы, которые он держит в руках, выдают род его деятельности. Джазовый барабанщик Джо Фэрнсуорт (р.1968), сын трубача и бэнд-лидера Роджера Фэрнсуорта, появился на джазовой сцене в 90-х годах. За прошедшие с тех пор десятилетия он, пожалуй, не добрался до топ-группы мастеров игры на ударных, но зарекомендовал себя, как высокопрофессиональный и очень востребованный сайдмен. Порукой тому служат более ста дисков, в записи которых он участвовал, а также концертные туры и выступления с такими музыкантами, как Эрик Александер, Фэроа Сандерс, Бенни Гольсон, МакКой Тайнер, Седар Уолтон, Дайана Кролл – список этот можно продолжать еще долго. При всем при этом под своим именем Джо издал на удивление немного альбомов: нынешний City Of Sounds всего пятый. В прошлом году Smoke Sessions выпустил альбом Time to Swing (2020) с записью выступления в одноименном нью-йоркском клубе квартета, где с Фэрнсуортом играли Уинтон Марсалис, Кенни Бэррон и Питер Вашингтон. В году нынешнем, уже без Марсалиса, в формате классического фортепьянного трио там же был записан City Of Sounds.

Ковидные времена наложили отпечаток на характер этой записи. Музыканты играли в пустом клубе, в масках, отделенные друг от друга пластиковыми барьерчиками, а слушатели сидели дома и осуществляли стриминг этого, так сказать, «полуживого» концерта. Подозреваю, что аудитория, тем не менее, была не маленькой: как-никак в проекте Джо участвовали такие мастера, как один из ведущих мэйнстримовых джазовых пианистов Кенни Бэррон и классный басист Питер Вашингтон. И именно мастерство всех трех музыкантов заставляет при прослушивании альбома забыть об условиях, в которых проходил этот концерт. В записи мне лично не хватило лишь звуков аплодисментов.

Акцент программе придало присутствие за роялем Бэррона. Первой же исполненной пьесой стала New York Attitude, титульная композиция одноименного альбома Кенни Бэррона 1996 года. На мой вкус, трио сыграло эту темповую композицию, где Кенни получил возможность продемонстрировать все свое высокое мастерство, с отличным чувством свинга, с точными ритмическими акцентами – в общем, с блеском. И в дальнейшем сюжет альбома составили частично пьесы Бэррона, а частично старые (порой очень старые, вроде Softly, as in a Morning Sunrise (1928) Ромберга и Оскара Хаммерстайна II) джазовые стандарты. Самый знаменитый из последних – это, конечно, Moonlight in Vermont, красивая баллада, где отметился продолжительным соло Вашингтон. Сам Фэрнсуорт, в очередной раз подтвердивший свою замечательную способность идеально откликаться на действия партнеров, также пару раз сыграл сольные партии, особенно эффектно в No Fills.

И, наконец, пора сказать о главной, сквозной теме альбома. Это город, где была сделана запись, город, где живут все трое исполнителей, это джазовая столица мира. Это Нью-Йорк. Соответствующая пьеса и название самого альбома, та самая стартовая композиция Бэррона New York Attitude, первые постановки мюзиклов и оперетт, из которых происходят исполненные трио стандарты, - все это связано с Большим Яблоком. Если визуальный облик этого гигантского города нашел адекватное воплощение в фильмах джазмена-любителя и выдающегося режиссера Вуди Аллена, то, как мне кажется, аналогичного по убедительности аудио-портрета пока не удалось создать никому. Слишком много лиц у этого города. Возможно, City Of Sounds станет удачной попыткой воспеть хотя бы джазовый Нью-Йорк. Музыканты в этом смысле уже сделали, все что могли. Оценка их усилий за нами, коллеги-слушатели.

© & (p) 2021 Smoke Sessions Records

7 tks / 54 mins

(Kenny Barron – p; Peter Washington – b; Joe Farnsworth – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация: Jazzist Club, https://jazzist.club/joe-farnsworth-city-of-sounds/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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