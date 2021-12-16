Joe Farnsworth - City Of Sounds

Сразу две премьеры на нашем сайте: мы впервые знакомимся с итальянским джазовым гитаристом из Апулии (он родился в Бари в 1981 году) Фабрицио Савино и впервые говорим об альбоме, выпущенном лейблом из Бари Inner Urge Records. Для Фабрицио ...