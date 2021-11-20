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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Giorgos Tabakis - hEre nOw theN

20.11.2021

Giorgos Tabakis - hEre nOw theN
На титульной странице своего сайта греческий гитарист Гиоргос Табакис поместил фотографию, запечатлившую его с любимым инструментом: сделанной по специальному заказу мастером Георгом Беливаноглу восьмиструнной гитарой. Что и говорить, вид у этого инструмента очень необычный! Гиоргос позирует на фотографии, имитируя стрельбу из лука, в роли которого и выступает его GT 8 string MOOV guitar. Да, какие-то ассоциации с военным снаряжением, глядя на снимок, возникли и у меня. Правда, в отличие от Гиоргоса, мне его диковинная гитара напомнила скорее что-то из арсенала персонажей «Звездных войн» или иных фантастических боевиков. А чтобы вы могли оценить "внешность" гитары Табакиса, я впервые отошел от стандартного вида обзоров на нашем сайте и, помимо обложки, разместил здесь ту самую фотографию с сайта музыканта. Но это о внешности инструмента, а если говорить о его звучании, то оно ничуть не менее интересно, чем, скажем, у 35-струнных монстров американца Кевина Кастнинга.


Альбом с причудливой игрой строчных и прописных букв в названии hEre nOw theN даст вам возможность убедиться в этом в полной мере. Для афинянина Гиоргоса Табакиса (р. 1980) это не первая работа. Особенно тепло был принят его предыдущий дуэтный альбом с немецкой кларнетисткой Ребеккой Трешер Dual Nature (2020), получивший серебряную медаль от Global Music Award. Новый альбом – сольный. Как говорит сам Гиоргос, «Сочиняя музыку и записывая этот диск, я стремился представить 8-струнную гитару, как «больший» инструмент (вроде фортепьяно, струнного квартета и т.д.), что-то вроде «гитары-оркестра». Этот «взгляд» дал мне свободу экспериментирования с различными подходами к звучанию, «большему, чем у гитары» в сфере спектра частот, звука, параллельных голосов, музыкальной концепции, музыкальных идей, новых техник.»

Десять треков hEre nOw theN красноречиво отражают, как возможности инструмента, так и идеи создателя альбома. Полифония «гитары-оркестра» хороша и в короткой «хрустальной» зарисовке Touch, и в почти академической по форме стартовой Attraction, и в пьесе Soul & Body, где Табакис дерзко «перевернул» название известнейшего джазового стандарта и нашел интересные ритмические решения. Современный джаз и современная академическая музыка, судя по hEre nOw theN, в равной степени близки Гиоргосу. Увлекаясь необычной сонористикой, он не забывает и об эмоциональной стороне своих композиций. Для меня в этом плане вершиной альбома стала самая длинная композиция Cloudshapes с ее почти мистически-мрачным началом и непрестанными колористическими переходами. Наверное, любителям гитарной музыки будет любопытно познакомиться с несомненно талантливой новой работой экспериментатора из Афин.

© & (p) 2021 Ekfrassis Productions

10 tks / 45 mins

(Giorgos Tabakis - GT 8 string MOOV guitar;)

Линк предоставил Юрий Льноградский, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
музыкальный стиль
современный джаз


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