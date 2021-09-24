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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Kenny Garrett - Sounds From The Ancestors

24.09.2021

Kenny Garrett - Sounds From The Ancestors
Кенни Гарретт принадлежит к поколению «молодых львов», вступивших на джазовую арену в самом начале 80-х. В те годы Гарретт, покинув пульт одного из саксофонистов эллингтоновского оркестра, обратился к сотрудничеству с Артом Блэйки, Фредди Хаббардом, Майлсом Дэвисом и к собственным проектам. За минувшие с тех пор годы «молодой лев» возмужал, заматерел и сегодня его голос громко звучит во всей «саванне», сиречь в джазовом сообществе. «Нью-Йорк Таймс» как-то назвала Гарретта самым талантливым альт-саксофонистом со времен Чарли Паркера. Читатели DownBeat за последние четверть века 13 раз называли его альт-саксофонистом года (справедливости ради заметим, что критики и журналисты не столь благосклонны к Гарретту: лишь номинации на этот титул в опросах Ассоциации джазовых журналистов он последний раз удостаивался еще в 2017 году). С другой стороны, не забудем Грэмми, которого он удостаивался в 2010 году в составе супер-группы Five Peace Band вместе с Кориа, МакЛафлином, МакБрайдом и Колаютой за альбом Five Peace Band Live.

Понятно, что любая новая работа Кенни Гарретта заслуживает внимания. Не является исключением и Sounds From The Ancestors, записанный Кенни в формате квинтета с привлечением большого числа гостей, инструменталистов и вокалистов. Уже название намекает на концептуальный характер альбома, и Гарретт это не скрывает: «Изначально концепция альбома состояла в попытке воссоздать те звучания, которые мне запомнились с детства, звучания, поднимающие твой дух, как A Love Supreme Джона Колтрейна, Amazing Grace Ареты Фрэнклин, What’s Going On Марвина Гея или духовная церковная музыка. Когда я начал вспоминать их, я понял, что это был дух моих предков». И в программу альбома Гарретт вводит такую композицию, как When the Days Were Different, где вокалисты воспроизводят атмосферу музыки соул, столь знакомую уроженцу Детройта Кенни Гарретту, а в пьесу Hargrove, посвященную памяти рано ушедшего трубача, своего младшего современника, он монтирует прямую цитату из A Love Supreme. Есть в альбоме и пьеса, посвященная двум знаменитым ударникам, Арту Блэйки и нигерийцу Тони Аллену, одному из пионеров афробита - For Art’s Sake.

Но Sounds From The Ancestors – это не только альбом, но и титульная его композиция. И, говоря о ней, Кенни еще больше расширяет круг предков-предшественников: «Это воспоминания о духе звучания наших предков – звучания их церковных служб, молитв, которые они возносили, песен, которые они пели, работая на полях, африканских барабанов, на которых они играли и гимнов народа Йоруба». И в композиции, которую Гарретт начинает и заканчивает задумчивым соло на акустическом фортепьяно, вовсю оживают афро-кубинский джаз, с его характерной ритмикой и соответствующий «африканский» вокал. А сам альбом начинается и заканчивается двумя версиями еще одной афро-кубинской по своему духу пьесы: It’s Time to Come Home, которую я бы назвал украшением этого многоцветного и яркого альбома. Для полноты картины можно добавить, что Гарретт вспоминает еще и музыку французских Карибов, Гаити и Гваделупы, пьесой Soldiers of the Fields/Soldats des Champ, посвященной памяти черных повстанцев Туссен-Лувертюра.

…Перечитав написанное, я обнаружил, что упомянуты почти все пьесы альбома, но вот об игре Гарретта на его родном альт-саксофоне я так ничего и не сказал. А поразмыслив, решил, что тут и говорить ничего не стоит. Хорошо играет Гарретт, играет, так как он умеет, подпитывая свой природный талант опытом темнокожих предков-предшественников, которым и посвящен альбом. Впрочем, как раз об этом я и постарался рассказать выше…



© & (p) 2021 Mack Avenue Records

8 tks / 68 mins

(Kenny Garrett – as, p, el.p, voc; Vernell Brown, Jr. – p; Corcoran Holt – b; Ronald Bruner – dr; Rudy Bird – perc; with Lenny White – dr; Johnny Mercier – p, org; Maurice Brown – tp; Pedrito Martinez – congas; Dreiser Durruthy – bata perc; Dwight Trible, Jean Baylor, Linny Smith, Chris Ashley Anthony, Sheherazade Holman – voc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/kenny-garrett-sounds-from-the-ancestors/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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