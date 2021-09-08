Wurope - Wurope

Разумеется, велосипед – лучший выбор для обложки альбома, если дело происходит в Амстердаме. Забавно только, что в возникшем здесь ансамбле Wurope нет ни одного представителя Оранжевого королевства – только музыканты из Португалии, Германии и России. Амстердам стал лишь местом встречи двух основателей коллектива, которые здесь учились. Впрочем, для рассказа о создании Wurope лучше уступить место прямой речи басиста и композитора Йозефа Зеймеца: «Вначале был только ритм. Wurope начинался с меня и нашего ударника Луиша Поссолло. У нас еще не было ансамбля, но был саунд. Мы были взрывоопасны, и нам требовались музыканты, способные противостоять нашему сонористическому натиску. Вначале к нам присоединился саксофонист Мигель Валенте, привнесший мелодичность и виртуозность. Мы уже смогли сыграть вместе свои первые композиции. Мигель придал Wurope свой голос. А когда мы пригласили пианистку Юлию Перминову, то все почувствовали, что нас теперь соединяют особые узы. Юлия подарила нам пространство и колорит. Она – наш Рахманинов».
Остается добавить, что квартет уже успел поездить с концертами по Нидерландам и Франции, а, затем записал свой дебютный альбом, названный просто именем группы. Из всего квартета нашим читателям до сих пор было знакомо только имя Юлии Перминовой, чей сольный альбом фортепьянных импровизаций Imagination мне довелось недавно обозревать. Она и прислала линк с альбомом Wurope и, конечно, было очень интересно послушать Юлию в составе квартета и оценить этот молодой, энергичный и, несомненно, честолюбивый коллектив, ищущий свое место на европейской джазовой сцене.
Программа альбома составлена исключительно из композиций Зеймеца. Музыка Йозефа оставляет много пространства для самовыражения каждому из участников квартета. Я обратил внимание, что часто пьесы начинаются сольными партиями музыкантов ритм-группы: стартовую Wurope открывает соло ударных, а насыщенный, густой звук контрабаса служит вступлением к таким пьесам, как CAAD или Kret. В развитии же каждой из тем авансцену вполне естественно занимают саксофон и фортепьяно. Валенте мне очень понравился в композициях Wolf и, особенно, Kret. В Winnia тон задает (в прямом и переносном смысле слова) Перминова, а финальную пьесу Covito я бы вообще назвал ее бенефисом. Wurope играет очень современный по звучанию джаз, близкий по внутреннему строю к мэйнстриму. Это сфера, в которой, если не скатываешься к дешевым внешним эффектам, достаточно трудно найти именно свой, индивидуальный язык. Остается пожелать молодому интернациональному квартету успехов в этих поисках. А начало – начало весьма обнадеживает!
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