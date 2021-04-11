Julia Perminova - Imagination

Для джазового пианиста сольный альбом – это всегда вызов, испытание, несравнимое с игрой в группе. Студийный сольный альбом – вызов вдвойне, поскольку нет живого контакта с публикой, нет ответной реакции аудитории. Но, похоже, это не смущает молодую российскую пианистку Юлию Перминову, новый сольный альбом которой Imagination начинает свое шествие по Сети как раз сегодня, в день, когда я пишу эти строки.
Юлия родом из Тюмени, где и начался ее путь в музыке. Потом она прошла отличную джазовую школу у такого «зубра», как Игорь Бриль в РАМ им. Гнесиных в Москве (закончила в 2017г.), а в настоящее время шлифует свое джазовое мастерство в Джазовом Институте в Берлине. За пока еще не очень долгую карьеру в джазе Перминова успела собрать целый букет наград – от победы на конкурсе им. Кима Назаретова для юных музыкантов в Ростове-на-Дону и до премий в Румынии и Испании. Она успела поработать и с маститым Игорем Бутманом в Москве и со старейшиной российской джазовой диаспоры в Нью-Йорке Валерием Пономаревым. Свой первый альбом Юлия записала еще в годы обучения в Гнесинке, в 2016 году, потом было еще несколько работ, и вот: Imagination.
В этот альбом вошло четырнадцать пьес, сочетающих юный романтизм с несомненной профессиональной зрелостью. При этом музыка Перминовой, на мой взгляд, заметно ближе к идеям европейского нового джаза, современной академической музыки и, возможно, эмбиента, чем к американскому джазовому мэйнстриму. Тематика пьес Юлии – это музыкальное отражение различных состояний души (Calmness, Can’t Forget, темпераментная Rhythm Of Your Heart) и воспоминаний, оставивших особый след в памяти пианистки и композитора: это и родной город (Lights of Tyumen), и морские пейзажи (Breath Of The Sea, мой персональный фаворит альбома), и пейзажи горные (Morning In The Mountains), и впечатления от тропического ливня в Карибском море, который пианистка наблюдала, работая на круизном лайнере (Caribbean Rainfall – как ни странно, разгул стихии Юлию совсем не напугал, а, скорее, судя по музыке, восхитил). Imagination воспринимаешь, как своеобразный звуковой дневник молодой, талантливой, эмоциональной пианистки, которым она решила поделиться со своим потенциальным слушателем. Думаю, желающих заглянуть в него будет не мало.
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