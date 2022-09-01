Denny Zeitlin - The Name Of This Terrain

Любопытная обложка альбома? Да, в возрасте тридцати одного года уважаемый психиатр и не менее уважаемый джазовый пианист и композитор Денни Цейтлин имел такой хиповый облик – с густой черной бородой и длинными волосами. То был 1969 год. Рок-музыка подходила к периоду своего расцвета. На пике славы был Хендрикс и Doors, Майлс Дэвис закладывал основы джаз-роковой революции в джазе. Пианист Денни Цейтлин к тому времени уже добился серьезных успехов, был замечен и публикой и критикой. Но в 1969 году он решил пойти в ногу со временем.
Со своим трио, включавшим басиста Мела Грейвса и ударника Джорджа Марша, вооружившись современной (по тогдашним меркам) клавишной аппаратурой, Цейтлин в ноябре записал в студии концептуальную сюиту собственного сочинения из шести треков с сюжетом из области научной фантастики: The Name Of This Terrain. Со-продюсер проекта, близкий друг Цейтлина Билли Янг с пробным демо-оттиском LP начал искать лейбл, заинтересованный в выпуске альбома полным тиражом. Увы,таковых не нашлось. Цейтлин с коллегами вернулся к повседневной работе и запись осталась прочно забытой. После смерти Янга в 2003 году стопка демо LP каким-то образом очутилась в комиссионном магазине, и запись получила определенную известность в узких кругах. Наконец, в 2021 году, более, чем через полвека после той сессии Now-Again Records сделала The Name Of This Terrain достоянием широкого круга слушателей. Сам Денни, перешагнувший уже рубеж восьмого десятка сегодня по-прежнему активен, но его занимает ныне совсем иная музыка. Кстати, фантастике он также отдал дань впоследствии, сочинив саундтрек к очень известному ужастику «Вторжение похитителей тел» (1978). А The Name Of This Terrain занял законное место в его обширной дискографии.
Конечно, вкусы у всех разные, но, на мой взгляд, альбом представляет не только исторический интерес. Никогда ранее не доводилось мне слышать вокал от Денни Цейтлина. Как заправский фронтмен рок-группы, он ведет все вокальные партии, а его партнеры выступают в роли бэк-вокалистов. Но музыка альбома еще интереснее. Самая объемная титульная композиция (почти тринадцать минут) являет собой очень любопытную смесь джаз-рока с психоделией. Эта пьеса словно вышла из-под пера Фрэнка Заппы. В 2 Steps Forward; 1 Step Back джаза уже заметно меньше, это рок в чистом виде, правда, достаточно утонченный, близкий к арт-року. И в дальнейшем рок, джаз, психоделия, электронные эффекты и фанк смешиваются в музыке Цейтлина в разных пропорциях. Особенно удивила меня композиция What's In It For You?, в которой, на мой вкус, четко прослеживается влияние The Doors. Резюмируя, не могу не согласиться с Брайаном Мортоном из британского The Wire Magazine: «… даже спустя более, чем полвека и несмотря на все метаморфозы моды, это весьма значительная работа.»
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