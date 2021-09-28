еscribir: - haikus

В 1996 году тридцатилетний уроженец Нью-Йорка Джон Гордон взял главный приз на международном конкурсе имени Телониуса Монка среди саксофонистов. Этот факт сам за себя говорит об уровне его мастерства – и сегодня он не стал ниже, судя по ...