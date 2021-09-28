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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

еscribir: - haikus

28.09.2021

еscribir: - haikus
Совсем недавно Хуан Сайдон от лица молодого лейбла из Буэнос-Айреса Isla Desierta Discos представлял нам альбом гитариста Томаса Кабадо Para las esporas, а сейчас мы знакомимся с ансамблем еscribir:, которым руководит он сам. Кстати, и Томас Кабадо также участвует в этом коллективе. Как и Кабадо, Хуан Сайдон (р.1995) тоже гитарист, а также композитор и педагог, и для него alma mater- это Консерватория им. Мануэля Де Фалья. Ансамбль еscribir: он организовал в 2018 году, а годом позже появился первый, одноименный, альбом коллектива. Грант Национального фонда искусств помог Хуану плодотворно работать над новым альбомом еscribir:, получившим название haikus.

Состав ансамбля трудно не признать весьма оригинальным. Его основу составляют два гитариста, Сайдон и Кабадо (в haikus вы будете слышать Хуана из левой, а Томаса – из правой колонки). Вместе с ними в еscribir: входят и два кларнетиста, представляющие противоположные тембральные разновидности этого инструмента: очень низкую (Патрисио Ботчер играет на бас-кларнете) и очень высокую (Лейла Чаб играет на сопрано-кларнете). Роль своеобразного модератора между парой струнных и парой духовых естественным образом достается ритм-группе в составе контрабасиста Хулиана Меклера и ударника Мануэля Тирсо Рубио Каррераса.

Название альбома haikus напрямую связано с жанром японской поэзии хайку. Короткие, но емкие и обладающие особой прелестью стихотворения хайку стали образцом для аргентинских музыкантов: большинство представленных в программе альбома композиций составляет по времени звучания одну-две минуты. Все они принадлежат авторству лидера коллектива Хуана Сайдона, лишь en los ojos de los peces’ он сочинил вместе с Кабадо. Темп звучания этих миниатюр невысок: звук гитарных струн, как в tiembla apenas или бас-кларнета, как в las Tijeras медленно тает в пространстве, оставляя нам возможность посмаковать каждый нюанс и каждую ноту. Несколько привычнее для уха сочинения более крупных форм: пяти-шести минутные una montaña sin nombre или en los ojos de los peces. Но и в том, и в другом случае выверенный баланс заранее сочиненной музыки и импровизации, креативность музыкантов еscribir: делают прослушивание haikus весьма приятным путешествием в мир музыкальных идей Хуана Сайдона.

© & (p) 2021 Isla Desierta Discos

9 tks / 28 mins

(Juan Saidón, Tomás Cabado – g; Leila Chab – soprano cl; Patricio Böttcher – bass cl; Julián Mekler – b; Manuel Tirso Rubio Carreras – dr;)

Линк предоставил Juan Saidón, Isla Desierta Discos

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз


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