еscribir: - haikus

Совсем недавно Хуан Сайдон от лица молодого лейбла из Буэнос-Айреса Isla Desierta Discos представлял нам альбом гитариста Томаса Кабадо Para las esporas, а сейчас мы знакомимся с ансамблем еscribir:, которым руководит он сам. Кстати, и Томас Кабадо также участвует в этом коллективе. Как и Кабадо, Хуан Сайдон (р.1995) тоже гитарист, а также композитор и педагог, и для него alma mater- это Консерватория им. Мануэля Де Фалья. Ансамбль еscribir: он организовал в 2018 году, а годом позже появился первый, одноименный, альбом коллектива. Грант Национального фонда искусств помог Хуану плодотворно работать над новым альбомом еscribir:, получившим название haikus.
Состав ансамбля трудно не признать весьма оригинальным. Его основу составляют два гитариста, Сайдон и Кабадо (в haikus вы будете слышать Хуана из левой, а Томаса – из правой колонки). Вместе с ними в еscribir: входят и два кларнетиста, представляющие противоположные тембральные разновидности этого инструмента: очень низкую (Патрисио Ботчер играет на бас-кларнете) и очень высокую (Лейла Чаб играет на сопрано-кларнете). Роль своеобразного модератора между парой струнных и парой духовых естественным образом достается ритм-группе в составе контрабасиста Хулиана Меклера и ударника Мануэля Тирсо Рубио Каррераса.
Название альбома haikus напрямую связано с жанром японской поэзии хайку. Короткие, но емкие и обладающие особой прелестью стихотворения хайку стали образцом для аргентинских музыкантов: большинство представленных в программе альбома композиций составляет по времени звучания одну-две минуты. Все они принадлежат авторству лидера коллектива Хуана Сайдона, лишь en los ojos de los peces’ он сочинил вместе с Кабадо. Темп звучания этих миниатюр невысок: звук гитарных струн, как в tiembla apenas или бас-кларнета, как в las Tijeras медленно тает в пространстве, оставляя нам возможность посмаковать каждый нюанс и каждую ноту. Несколько привычнее для уха сочинения более крупных форм: пяти-шести минутные una montaña sin nombre или en los ojos de los peces. Но и в том, и в другом случае выверенный баланс заранее сочиненной музыки и импровизации, креативность музыкантов еscribir: делают прослушивание haikus весьма приятным путешествием в мир музыкальных идей Хуана Сайдона.
В 1996 году тридцатилетний уроженец Нью-Йорка Джон Гордон взял главный приз на международном конкурсе имени Телониуса Монка среди саксофонистов. Этот факт сам за себя говорит об уровне его мастерства – и сегодня он не стал ниже, судя по ...
Обычно британский лейбл ARC Music знакомит нас с образчиками этнической музыки из разных стран. В каждом случае эта этническая музыка сочинена и исполняется в рамках определенной музыкальной системы, присущей данному региону. Все не так с ...
музыкальный стиль: блюз-рок, кантри-блюз, пидмонтский блюз
Не знаю, кто проектировал обложку альбома Never Found a Way to Tame the Blues, но его работа заслуживает самой высокой оценки: классная идея, отличное сочетание цветов, лаконизм – мимо такой обложки трудно пройти мимо. Как, впрочем, и мимо ...