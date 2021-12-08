Divergent Fractals - Crossing

Divergent Fractals – один из проектов живущего в португальском городе Порту бразильского барабанщика и композитора Серхио Виейра. С этим музыкантом мы встречались в самом начале уходящего года на его сольном альбоме Introspective Landscapes, а сейчас представляем третий альбом Divergent Fractals под названием Crossing. Базовый состав Divergent Fractals – это дуэт, в котором вместе с Виейрой работает португальский гитарист и синтезаторщик Джони Мурата. Но в данном альбоме коллектив расширился за счет привлечения американского басиста Эрик Фрацке, известного по участиб в командах Fake Accent, Happy Apple, Dave King Trucking Company, The Gangfont. В этой связи запись альбома шла как в Порту, так и в американском Миннеаполисе.
Стилистически Divergent Fractals остался верен себе: его кредо – импровизационная музыка свободной формы. Присутствие басиста лишь добавило красок в звуковую палитру альбома. Как и многие музыканты авангарда, участники группы не стали давать слушателю дополнительные ориентиры для восприятия своей музыки в виде «говорящих» названий. Они предпочли тотальную свободу воображения слушателя, и три пьесы, составившие программу Crossing, нарекли, просто расколов это слово на три части. Таким образом, в программе значатся композиции Cro, Ss и Ing.
Надо сказать, в знакомом нам уже сольнике Виейры Introspective Landscapes Мурата тоже присутствовал, но в сугубо вспомогательной роли. Здесь же он развернулся во всю мощь. В Cro и Ss его гитара потрясающе активна и очень разнообразна по звучанию, а свободная форма пьес делает их развтие совершенно непредсказуемым – и потому особенно интересным для слушателя. Звучит гитара и в Ing, но здесь на авансцену выходит совершенно исступленное (иного слова не подберу) звучание синтезатора. Не следует думать, что Виейра оказался в тени своего партнера. Ударные и перкуссия в свободном и креативном диалоге с гитарой и синтезатором постоянно создают какие-то микроструктурные связи, образуя сложный полиритмический рисунок. При том, что Crossing – безусловно продукт авангардистский, это тот вид авангарда, который не отталкивает слушателя своей герметической сложностью и трудностью восприятия, а наоборот, каждой минутой звучания доказывает, что эта музыка может быть и весьма притягательной для слушателя, даже не очень знакомого с искусством свободной импроовизации. Мне лично эта работа показалась очень динамичной, креативной и интересной. Рекомендую!
© & (p) 2021
3 tks / 32 mins
(Sérgio Vieira – dr, perc; Johny Murata – g, synth; Erik Fratzke – b; )
Линк предоставил Sérgio Vieira
Леонид АУСКЕРН