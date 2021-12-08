Divergent Fractals - Crossing

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Divergent Fractals - Crossing

08.12.2021

Divergent Fractals - Crossing
Divergent Fractals – один из проектов живущего в португальском городе Порту бразильского барабанщика и композитора Серхио Виейра. С этим музыкантом мы встречались в самом начале уходящего года на его сольном альбоме Introspective Landscapes, а сейчас представляем третий альбом Divergent Fractals под названием Crossing. Базовый состав Divergent Fractals – это дуэт, в котором вместе с Виейрой работает португальский гитарист и синтезаторщик Джони Мурата. Но в данном альбоме коллектив расширился за счет привлечения американского басиста Эрик Фрацке, известного по участиб в командах Fake Accent, Happy Apple, Dave King Trucking Company, The Gangfont. В этой связи запись альбома шла как в Порту, так и в американском Миннеаполисе.

Стилистически Divergent Fractals остался верен себе: его кредо – импровизационная музыка свободной формы. Присутствие басиста лишь добавило красок в звуковую палитру альбома. Как и многие музыканты авангарда, участники группы не стали давать слушателю дополнительные ориентиры для восприятия своей музыки в виде «говорящих» названий. Они предпочли тотальную свободу воображения слушателя, и три пьесы, составившие программу Crossing, нарекли, просто расколов это слово на три части. Таким образом, в программе значатся композиции Cro, Ss и Ing.

Надо сказать, в знакомом нам уже сольнике Виейры Introspective Landscapes Мурата тоже присутствовал, но в сугубо вспомогательной роли. Здесь же он развернулся во всю мощь. В Cro и Ss его гитара потрясающе активна и очень разнообразна по звучанию, а свободная форма пьес делает их развтие совершенно непредсказуемым – и потому особенно интересным для слушателя. Звучит гитара и в Ing, но здесь на авансцену выходит совершенно исступленное (иного слова не подберу) звучание синтезатора. Не следует думать, что Виейра оказался в тени своего партнера. Ударные и перкуссия в свободном и креативном диалоге с гитарой и синтезатором постоянно создают какие-то микроструктурные связи, образуя сложный полиритмический рисунок. При том, что Crossing – безусловно продукт авангардистский, это тот вид авангарда, который не отталкивает слушателя своей герметической сложностью и трудностью восприятия, а наоборот, каждой минутой звучания доказывает, что эта музыка может быть и весьма притягательной для слушателя, даже не очень знакомого с искусством свободной импроовизации. Мне лично эта работа показалась очень динамичной, креативной и интересной. Рекомендую!

© & (p) 2021

3 tks / 32 mins

(Sérgio Vieira – dr, perc; Johny Murata – g, synth; Erik Fratzke – b; )

Линк предоставил Sérgio Vieira

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Португалия, США
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Benjamin Deschamps - Augmented Reality

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фьюжн
Новое для нашего сайта имя – саксофонист и композитор из Монреаля Бенжамин Дешам. Встреча с ним происходит на четвертом альбоме в его личной дискографии, который увидит свет в конце ноября. Дешам получил академическое образование, но все ...
подробнее
19.09.2021

Benjamín Schnake Ensemble - The Joy Of Playing

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Чили
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Этот жизнерадостный молодой человек на обложке – чилийский гитарист, композитор и бэнд-лидер Бенджамин Шнаке. И название альбома подстать его настроению: «Радость игры». Эта радость живет в Бенджамине, уроженце Сантьяго, с ранних лет, со ...
подробнее
08.08.2021

Benny Bennack III with the Steven Feifke Big Band - Season's Swingin' Greetings

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: свинг
Бенни Бенак III – это, как видно из его имени, уже третий по счету представитель довольно известной на американской джазовой сцене семьи. Как и его дед, наш Бенни тоже играет на трубе и поет, выступая со многими известными музыкантами – ...
подробнее
08.11.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com