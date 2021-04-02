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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dan Pitt Quintet - Wrongs

02.04.2021

Dan Pitt Quintet - Wrongs
Wrongs, третий альбом в дискографии канадского гитариста и композитора Дэна Питта, - хороший повод для знакомства с творчеством этого музыканта из Торонто. Дэн уже несколько лет весьма активен на местной джазовой сцене. Wrongs предшествовали Fundamentally Flawed, альбом трио Дэна Питта, и его сольная работа Monochrome. Для нового проекта Дэн выбрал формат квинтета, соединив свое трио, включающее басиста Алекса Фурнье и ударника Ника Фрезера, с двумя духовиками: тенор и сопрано-саксофонистом Патриком Смитом и играющей на альт-саксофоне и бас-кларнете Наоми МакКэрролл-Батлер.

Как утверждает пресс-релиз, подбирая формат нового проекта, Питт ориентировался на известный квинтет Пола Мотиана, но в семь композиций альбома он вложил, безусловно, собственные творческие идеи. Духовые сделали звуковую палитру альбома разнообразнее. Подчас электрогитара Дэна сознательно уходит на второй план, оставляя авансцену комбинации голосов двух саксофонов. Но, скажем, в финальном треке Change is Imminent именно гитара «держит» все развитие этой пьесы. Кстати, о развитии. Практически во всех пьесах, кроме титульной, Дэн Питт предпочитает достаточно медленный темп, оставляющий слушателю возможность просмаковать каждый поворот импровизации, оценить взаимодействие музыкантов и общую структуру пьесы. Лишь в композиции Wrongs динамика нарастает заметно быстрее, подгоняемая интересной сольной партией контрабаса Алекса Фурнье. Музыкальный язык Дэна Питта – это язык современного джаза, достаточно далеко ушедшего от классического straight-ahead. Я бы даже сказал, что музыка Питта напоминает скорее европейские образцы. В любом случае, это креативный интересный музыкант, о знакомстве с которым вам жалеть явно не придется.

© & (p) 2021 Dan Pitt Music

7 tks / 43 mins

(Naomi McCarroll-Butler – as, bass cl; Patrick Smith – ts, ss; Dan Pitt – el.g; Alex Fournier – b; Nick Fraser – dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз

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