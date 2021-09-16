Andrew Cyrille Quartet - The News

За плечами нью-йоркского барабанщика гаитянского происхождения Эндрю Сирила – долгая и насыщенная карьера в джазе. Достаточно упомянуть, что первый альбом с его именем на обложке в качестве лидера был выпущен ровно пятьдесят лет назад: в 1971 году. Сирил работал как с музыкантами, представляющими авангардный джаз, так и с мастерами мэйнстрима. Среди первых можно вспомнить такие имена, как Сесил Тейлор, Энтони Брэкстон, Иво Перельман, да, кстати, и Владимир Тарасов, среди вторых – Коулмен Хокинс, Джери Аллен, Мэл Валдрон. В последние годы ветеран джаза переживает, скажем так, очередную молодость (согласитесь, говорить всего лишь о второй молодости в отношении 82-летнего музыканта даже как-то неудобно). Связана она с его сотрудничеством с известным мюнхенским лейблом ECM Records. В 2016 году Сирил со своим квартетом записал здесь The Declaration Of Musical Independence, через два года, уже в формате трио, - Lebroba, а в этом году лейбл выпустил записанный в 2019 году альбом The News.
Этот проект Сирил собирался делать с тем же квартетом, что и в 2016 году. Но, в последний момент оказалось, что клавишник Ричард Тейтельбаум не сможет принять участие в записи из-за болезни (его не стало менее, чем через год), и ему срочно нашлась замена в лице американо-кубинского пианиста и клавишника Давида Вирельеса, ранее уже работавшего с Сирилом и Стритом. Два остальных участника квартета остались неизменными: гитарист Билл Фризелл ( он играет на всех вышеупомянутых ЕСМ-овских альбомах Сирила) и контрабасист Бен Стрит. Стоит добавить, что каждый в квартете и ранее записывался на знаментиом лейбле Манфреда Айхера.
Сознаюсь, для меня каждый альбом с участием Фризелла – это праздник. Вот и здесь, стартовая композиция Mountain с напевной мелодией и волшебными звуками его гитары (понимаю, возможно, это звучит несколько напыщенно, но другого слова для его игры просто не хочу подбирать) покоряет с первых же тактов. Билл – автор этой пьесы, как и еще двух в альбоме. Из них отмечу Go Happy Lucky, где после интро лидера на ударных квартет исполняет нечто вроде джазового блюза свободной формы. Двумя пьесами в альбоме отметился Вирельес. Одну, Incienso, он полностью сочинил сам, а Dance of the Nuances написана дуэтом Вирельес-Сирил, и дуэт ударных и фортепьяно является основным стержнем этой композиции. И, наконец, сам Эндрю Сирил. Помимо вышеупомянутой пьесы он представлен в этой программе титульной композицией The News, которую когда-то играл на своем сольном перкуссионном альбоме, а ныне расцветил с партнерами новыми красками в переложении для квартета, а также финальной пьесой With You In Mind. Здесь после вступительного слова Сирила (в прямом смысле – мы слышим его голос) Фризелл и Вирельес бережно ведут хрупкую и лиричную мелодию, прощаясь ею со слушателями.
И в заключение - пару слов о последних. Мне трудно представить любителя джаза, которому бы не понравился этот альбом. В нем есть все: и высокое мастерство отдельных исполнителей, и ансамбль, работающий, как единый организм, и отличный баланс заранее сочиненной музыки и импровизации, и, может быть, главное: в этом альбоме есть тепло, он согревает душу. Впрочем, тут я могу говорить только за себя…
© & (p) 2021 ECM Records
8 tks / 54 mins
(Andrew Cyrille – dr; Bill Frisell – g; David Virelles – p, synth; Ben Street – b;)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club: https://jazzist.club/andrew-cyrille-quartet-the-news/