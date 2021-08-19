Luis Vicente / Vasco Trilla - Made of Mist

Очередной релиз 577 Records знакомит нас с пиринейским дуэтом: португальский трубач из Лиссабона Луиш Висенте и его соотечественник, живущий в соседней Испании, в Барселоне ударник Васко Трилла записали этот альбом в сентябре 2019 года в Лиссабоне. Затем обработка записи продолжилась в Польше и вот, в сентябре 2021 года известный нью-йоркский лейбл с авангардным уклоном 577 Records делает Made of Mist достоянием широкой публики.
Надо сказать, «место прописки» запись обрела самое подходящее: эта полная свободы самовыражения, неожиданных ходов и отличающаяся весьма нетривиальным саундом музыка удачно вписывается в идеологию лейбла. Дуэт трубы и ударных уже сам по себе вызывает авангардные ассоциации, которые Луиш и Васко вполне оправдывают. Разумеется, здесь нет ведущего и ведомого: с первого и до последнего трека (а на мой вкус, особенно в финальном Brocken Spectre) ударные Триллы изобретательно ведут диалог с партнером и предлагают разнообразнейшие сонористические эксперименты. Ну, а труба Висенте хороша просто неправдоподобно: она умеет рычать, биться в вибрирующей истерике, плакать и звучать плавно и гладко, что твой Чет Бейкер! Иногда все это происходит в пределах одной композиции, благо они длинные: тут лишь две пьесы из шести звучат менее десяти минут. С огромным интересом, если повезет, буду и дальше следить за работами этого музыканта, которого услышал в Made of Mist впервые.
А вообще Луиш Висенте переиграл с массой партнеров и в Европе, и в Северной Америке. Он – участник самых разных проектов, как с заранее сочиненной, так и с тотально импровизационной музыкой. В отличие от Луиша, с Васко Трилла мне и нашим читателям уже доводилось встречаться в одном из релизов петербургского лейбла Intonema, там Васко играл с шефом лейбла Ильей Белоруковым и играл очень авангардно-экспериментальную музыку. Но в принципе Васко в различных проектах с удовольствием исполняет и этно-джаз, и прог, и метал. Он также может похвастаться длиннейшим списком партнеров, но есть у него и сольные проекты. Думаю, и Луиш, и Васко могут отнести Made of Mist к числу творческих удач – отличный дуэт!
© & (p) 2021 577 Records
6 tks / 59 mins
(Luis Vicente – tp; Vasco Trilla – dr, perc;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН