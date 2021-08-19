Luis Vicente / Vasco Trilla - Made of Mist

Мне кажется, уже одно имя Эллиотта Шарпа на обложке должно вызывать немедленный интерес к релизу. Практически пол-века, с конца 70-х этот гитарист и композитор является заметной фигурой в американской музыке. Я сознательно избегаю здесь ...