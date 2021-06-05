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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Bapi Das Baul - River of Happy Souls

05.06.2021

Bapi Das Baul - River of Happy Souls
Чтобы понять музыку, представленную в этом альбоме, необходимо начать издалека. Три года назад у нас на сайте рецензировался также изданный ARC Music альбом Waves of Joy / Bauls from Bengal. Сейчас нас ждет встреча с виднейшим современным баулом Бапи Дас Баулом. Кто такие баулы? Не всякий станет искать в наших архивах старую рецензию, поэтому придется напомнить. В Западной Бенгалии и Бангладеш распространено это синтетическое вероучение, сложившееся на основе неортодоксального направления ислама – суфизма и неортодоксальной индуистской секты сахаджа. В противоположность взаимной религиозной нетерпимости индуистов и мусульман, баулы проповедуют всеобщую любовь всех людей, независимо от конфессиональной принадлежности. В узком смысле баулы – это менестрели, певцы, поэты и мистики в упомянутых регионах. Дед Бапи Дас Баула Шри Набани Дас Хьяппа Баул был легендарным певцом и одновременно религиозным лидером этого направления. Его отец Пурна Дас Баул Самрат был верховным баулом Бенгалии. Сам же Бапи Дас Баул – баул уже в восьмом поколении. С детства обучавшийся музыке в семейных традициях, он является виднейшим и очень популярным исполнителем музыки баулов.

С 1993 года Бапи Дас Баул переехал из Колькатты в Париж, что не отразилось на его популярности на родине, но очень сильно увеличило интерес к музыке баулов на Западе. Бапи организовал несколько ансамблей, с которыми он работает и гастролирует по всему миру. В альбоме River of Happy Souls Бапи играет на нескольких традиционных инструментах, включая однострунную эктару и гибрид ударного и струнного инструмента кхамак. Его основные аккомпаниаторы – таблист Санкар Саха и перкуссионист Самик Чакрабарти. Кроме того, часть треков записана с участием музыкантов ансамбля Baul Bishwa, а другая – ансамбля Mantrasense. Первый составлен из индийских музыкантов, второй – из европейцев, но и те, и другие играют на современных инструментах, включая синтезаторы.

«Река счастливых душ», название альбома, - это иносказание, синоним человеческой жизни. Как говорит сам Бапи, «Идея этого альбома в том, что все мы в пути, на котором прошлое встречается с настоящим, и являемся посланниками настоящего для будущего … быть баулом - это значит быть посланником для новых поколений». Каждая из десяти композиций альбома, многие их которых написаны на стихи видных поэтов и пророков, имеет, несмотря на внешне обыденное содержание, глубокий мистический смысл. А музыка? У кого-то неизбежно возникнут ассоциации с индийским кино, кому-то она покажется скучной, а кого-то просто заворожит, погрузит в почти мистический транс. Я – из последних.

© & (p) 2021 ARC Music

10 tks / 62 mins

(Bapi Das Baul – voice, ektara, dubki, khamak; Sankar Saha - tabla, khol; Samik Chakrabarty - perc, dhol; Baul Bishwa Ensemble:Sukumar Das – fl; Bankim Sarkar – strings; Tubai Roy – synth; Subho Bhattacharjee – vi; Haider Ali – sanai; Debal Kumar – fl;Mantrasense Ensemble: Philippe Vanheer - strings, synth; Momo Hafsi - bass g; Franck Mantegari – dr; Philippe Boutet – el. g; Charles – electronics; Marc Van Eyck –dr; perc;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, Франция
музыкальный стиль
индийская музыка

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