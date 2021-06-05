Bapi Das Baul - River of Happy Souls

Вокалистка Эрин Пропп и гитарист Лэрри Рой живут и работают в Западной Канаде, в столице провинции Манитоба городе Виннипег. Они вместе сочиняют песни, выступают, как с местным симфоническим, так и с джазовым оркестрами. Известность этого ...