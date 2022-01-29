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Marco Mattei - Out Of Control
29.01.2022
Итальянский гитарист и автор песен Марко Маттеи родился в небольшом городе Чивитавеккья недалеко от Рима. Музыкой увлекся с детства. В подростковом возрасте овладевал секретами исполнения джаза на гитаре, но больше всего полюбил прог-рок. Маттеи играл в итальянской прог-роковой группе DeBlaise, a также был со-основателем ансамбля The Snowdogs, трибьют-группы, исполнявшей песни Rush. Получив высшее образование в сфере электроники, он стал весьма компетентным специалистом по саунд-дизайну. Out Of Control – его первый большой альбом. Но до работы над этим проектом Марко много путешествовал по миру (жил в шести странах на трех континентах, а ныне обитает в США) и, возможно, парусная лодочка на обложке его альбома символизирует неустанную жажду новых впечатлений.
Это касается не только географии, хотя записи для альбома помимо Италии производились также в Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Португалии, ЮАР, Индии и США. В альбоме можно услышать немало этнических инструментов, от греческого бузуки до индийского ситара, но главная роль здесь принадлежит все же многочисленным гитарам и электронным клавишным. В записи альбома было задействовано огромное количество музыкантов, в большинстве личных приятелей Маттеи, среди которых немало знаменитостей. Упомяну хотя бы таких людей, как Пэт Мастелотто, Тони Левин и Чед Ваккерман.
Название альбома Out Of Control имеет отношение к его концепции. Как говорит сам Маттеи, альбом посвящен тем вещам, которые человек не в состоянии контролировать: место рождения, цвет кожи, люди, которых встречаешь на жизненном пути. Эти мысли Марко воплощает в основном в песенной форме: в программе из 12 треков только две чисто инструментальные пьесы.
А стилистика альбома близка к все тому же прог-року, хотя длинных «эпиков» здесь не найдешь. Хороши гитарные партии в I'll Be Born
, Tomorrow
, Hidden Gems
, а жесткий ритм Anymore
заставляет вспомнить и рок классический. В принципе, у каждой композиции есть свое лицо, и в этом заслуга их автора. А альбом свой Марко Маттеи рекомендует слушать несколько раз – при каждом прослушивании открываются все новые его измерения. Проверьте сами!
© & (p) 2021 Third Star Records / 7D Media
12 tks / 46 mins
(Marco Mattei – el.g, ac.g, guitar lops, resonator, bouzouki, el.b, bowed el.b, voc, shaker, el.perc, ac.perc, samples, programming; Dave Bond – voc (tks 1,3,9), mandolin (tk 1); Matthew Brown (tk 2), Felix Brandt (tks 4,5), Barak Seguin (tk 6), Richard Farrell (tk 8) – voc; Jerry Marotta (tks 1,9,11), Pat Mastelotto (tk 2), Chad Wackerman (tk 8), Clive Deamer (tk 3), Matt Crain (tk 6), Gianni Pierannunzio (tk 7), Salvatore Mennella (tk 12) – dr. perc; Matilde Mattei – shaker (tk 7); Tony Levin (tks 1,2,9), Fabio Trentini (tk 8), Gabriele Bibbi Ferrari (tk 12) – b; Duilio Galioto - synths, Moog, Wurlitzer, p, mellotron (tks 3,8,9); Paolo Gianfrate - keyb (tk 6); Marco Planells - sitar (tk 1);
Paul Johnson – fl, whistle (tk 4); Diederik van den Brandt - pedal steel (tk 5); Rob Wakefield – vi ( tk 5); Max Rosati - lead el.g. (tk 8); Mauro Munzi - reverse p (tk 9);)
Линк предоставлен 7D Media
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Италия,
Нидерланды,
США
музыкальный стиль
прог-рок
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