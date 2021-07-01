Jon Shain & FJ Ventre - Never Found a Way to Tame the Blues

Барабанщик и композитор Даниэле Кавалька до сих пор был мне знаком по участию в Claudio Scolari Project, оригинальном ансамбле, организованном в 2008 году двумя барабанщиками: Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька. На нашем сайте ...