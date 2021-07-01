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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jon Shain & FJ Ventre - Never Found a Way to Tame the Blues

01.07.2021

Jon Shain & FJ Ventre - Never Found a Way to Tame the Blues
Не знаю, кто проектировал обложку альбома Never Found a Way to Tame the Blues, но его работа заслуживает самой высокой оценки: классная идея, отличное сочетание цветов, лаконизм – мимо такой обложки трудно пройти мимо. Как, впрочем, и мимо музыки альбома, если вы, конечно, любите блюз. С Джоном Шейном, победителем конкурса The International Blues Challenge в категории солистов и дуэтов в 2019 году, я познакомился на его альбоме Gettin’ Handy with the Blues (2018), сольном трибьюте «отцу блюза» Дабл Ю Си Хэнди. Та работа была целиком выдержана в моем любимом стиле пидмонтского блюза, который Шейн изучал специально. Не буду сейчас повторять основные вехи его творческой биографии – желающие могут заглянуть в ту рецензию, а сразу перейду к его новой работе.

Она во многом отличается от того альбома. Прежде всего – это дуэт. Басист Эф Джей Вентре играет с Шейном еще с 1982 года. В 2000 году, вслед за Шейном он тоже перебрался в Северную Каролину, где играет с разными коллективами, включая собственную группу The Swang Brothers. Но Эф Джей не отказал себе в удовольствии сделать совместный альбом и со старым приятелем. Впрочем, музыканты пригласили и немало гостей: тут и британский ударник Дэйв Мэттакс, игравший и в Fairport Convention, и в Jethro Tull, и даже с сэром Полом МакКартни, а также скрипачка, пианист, харпер, вокалистка – все эти дополнительные краски понадобились Джону и Эф Джею для роскошной прогулки по миру американской корневой музыки.

Я характеризую альбом именно так, потому что в программе из двенадцати треков мы найдем и самый разный блюз – и пидмонтский (Lord Have Mercy), и блюз-рок (Sinking Ship), и кантри-блюз (Outraged), и композиции, близкие к фолку (Woodsmoke, Candle In The Window). Тут звучат акустика и электрика, тут есть песни юмористические и вполне серьезные, например, The Endless Sea, посвященная проблеме беженцев. Шейн и Эф Джей Вентре развернули впечатляющую картину богатства этой музыки, и сделали это с большим мастерством и вкусом. Отличный альбом! Браво, Джон и Эф Джей!

© & (p) 2021 Flyin’ Records

12 tks / 44 mins

(Jon Shain – g, mandolin, voc; FJ Ventre – b, voc; with Dave Mattacks – dr, perc; Rissi Palmer – voc; Anne Harris – fiddle; Bob Beach - harmonica; Doug Hammer – p;)

Линк предоставлен Suzanne Golden, Golden Relations

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
блюз-рок, кантри-блюз, пидмонтский блюз

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