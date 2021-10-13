Nicolas Meier World Group - Magnificent

Живущий в Великобритании швейцарский гитарист и композитор Николас Мейер не первый и, надеюсь, не последний раз гостит в наших «CD-Обзорах». Сегодня мы представляем второй альбом его группы Nicolas Meier World Group под названием Magnificent. Его предшественнник Peaceful (2019) также получил свою персональную страничку на сайте и его легко найти в наших архивах.
Надо сказать, что за два прошедших года состав Nicolas Meier World Group остался неизменным. По-прежнему вторым солистом группы является валлийский скрипач Ричард Джонс, а ритм-группу составляют каталонский перкуссионист Деми Гарсиа Сабат и шотландский басист Кевин Глазгоу. Сам же Николас предстает в новой работе со своим неизменным инструментальным арсеналом, включающим ладовые и безладовые гитары, двенадцатиструнку и гибридный инструмент глиссентар. Преемственность подчеркнута даже дизайном обложки Magnificent, которую вновь украшает живописное полотно работы супруги Николаса Сонгюль Йилмаз-Мейер. Но главный фактор преемственности – это, конечно, музыка.
Программа альбома из восьми новых композиций Мейера – это вновь красочное путешествие «по странам и континентам», в котором наиболее продолжительную остановку Николас делает на Ближнем Востоке. Его любовь к ориентальной музыке неизменна, что особенно ярко проявилось в таких композициях, как Mesudyie и Hip. Мейер прекрасно передает характерные для турецкой музыки мелодическую гибкость и ритмическое разнообразие, а виртуозность гитариста придает его композициям дополнительный блеск. Большой мастер гитары находит достойного партнера в Ричарде Джонсе и звучании его скрипки. Мне уже доводилось сравнивать их дуэт с дуэтом МакЛафлина и Понти, и в новом альбоме такие ассоциации возникают вновь и вновь. При этом Николас в ряде случаев даже уступает авансцену своему коллеге, например, в Stories from the Garden, где нежную мелодическую линию ведет именно Джонс. Все композиции альбома – авторские, но ощущение фольклорных корней этой музыки сопровождает вас на протяжении всего альбома. Что ж, насколько я понимаю, именно этого и стремился достичь Николас Мейер, так что его можно поздравить с новым успехом.
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