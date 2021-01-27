Soft Works - Abracadabra in Osaka

Историческую значимость этого релиза для прогрессивной музыки в целом, для истории великой группы Soft Machine и даже для рождения лейбла MoonJune Records трудно переоценить. Его история связана с неутомимой и кропотливой работой будущего шефа MoonJune Records Леонардо Павковича по возрождению Soft Machine. Его знакомство с саксофонистом группы Элтоном Дином, а позднее – с басистом Хью Хоппером и ударником Джоном Маршаллом дало основание мечтать о таком возрождении, а когда журналист из Лос-Анджелеса Кен Куберник познакомил Леонардо с еще одним бывшим участником Soft Machine, гитаристом Аланом Холдсуортом, мечты все более и более стали обретать черты реальности.
И да – четверо бывших музыкантов Soft Machine решили создать новую супер-группу, которая получила название Soft Works. Вместе они записали альбом Abracadabra, ставший еще и первым проектом, который продюсировал Леонардо Павкович. К сожалению, ее дизнь оказалась достаточно короткой. Помимо записи альбома музыканты сыграли вместе только 11 концертов в Японии, Италии, США и Мексике, после чего планы Холдсуорта изменились, и, несмотря на большой потенциал и огромные надежды всех почитателей группы и поклонников прог-рока, Soft Works прекратили свое существование. Обязан заметить, что попытки возрождения на этом не закончились: возникла, уже в другом составе, Soft Machine Legacy, а затем и просто группа с оригинальным названием Soft Machine, обзор нескольких альбомов которой можно найти у нас на сайте.
А что же Soft Works? Сохранилась запись концерта, который группа дала 11 августа 2003 года в Осаке. После того, как с ней поработал такой талантливый звукоинженер и музыкант, как Марк Уингфилд, она и превратилась в представляемый нами двойной альбом Abracadabra in Osaka, который Леонардо Павкович и Джрн Маршалл посвятили памяти уже покинувших этот мир Элтона Дина, Хью Хоппера и Алана Холдсуорта. Тогда в Осаке они сыграли программу альбома, который теперь можно посмаковать и в концертном варианте. 11 треков, длинных, как это обычно и бывает в концертных версиях, композиции Хоппера (их больше всего), но также и пьесы других музыкантов. Прекрасный подарок всем, кто любит Soft Machine, на творчестве которой выросли уже несколько поколений музыкантов прог-рока.
© & (p) 2003/2021 MoonJune Records
2 CD
1st: 6 tks / 54 mins
2nd: 5 tks / 53 mins
(Elton Dean – saxello, as, Fender Rhodes; Allan Holdsworth – g; Hugh Hopper – bass g; John Marshall – dr;)
Линк предоставлен MoonJune Records
Леонид АУСКЕРН