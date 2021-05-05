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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Keith Brown Trio - African Ripples

05.05.2021

Keith Brown Trio - African Ripples
Пианист и композитор Кит Браун родился в Мемфисе, рос в Ноксвилле, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Джаз он начал играть по современным меркам довольно поздно, в 18 лет, но прогрессировал очень быстро и сегодня может записать в свой актив сотрудничество с Джазмейей Хорн, Бенни Гольсоном, Шерманом Ирби, Чарльзом Толливером, Бобби Уотсоном и многими другими известными музыкантами. В качестве лидера Браун дебютировал альбомом The Journey в 2015 году, а нынешний African Ripples – его третья работа с собственным именем на обложке.

В трио с ним работает очень известный басист Дезрон Дуглас, а за ударными сменяют друг друга Тирреон Тэнк Галли и Даррил Грин. Кроме того Браун пригласил в проект много гостей – тут и духовики, и вокалистки, и декламатор. Сам же он оперирует не только традиционным фортепьяно, но и клавишными с синтезаторами.

Альбом African Ripples и по названию, и по сути можно назвать концептуальным проектом. Это своего рода экскурс-размышление по истории афроамериканской музыки и различных путях ее развития. Отсюда и разный по стилистике подбор собственных композиций Кита Брауна, и подбор каверов: Кит обращается и к раннему джазу от Фэтса Уоллера (именно его пьеса African Ripples дала название альбому) и к внеджазовым направлениям, исполняя музыку такого знакового мастера, как Стиви Уандер (Come Back As A Flower). Отсюда же и электро-акустический характер саунда, и очень разная в разных пьесах манера исполнения. В этом смысле Кит Браун, по крайней мере в этом альбоме, настоящий хамелеон: его игра заставляет вспоминать и Монка, и Тейтума, и Хэнкока, и того же Уоллера. Как говорит сам Браун, «Я надеюсь, что слушатель получит удовольствие, как от знакомых ему звучаний, ритмов, гармоний и мелодий, так и от новых для него. Я надеюсь, что энергетика и душа, вложенные нами в эту запись, придаст ему новую энергию и возвысит душу». Думаю, что пожелания Кита Брауна не оставят вас равнодушными – независимоо цвета вашей кожи.

© & (p) 2021 Space Time Records

15 tks / 71 mins

(Keith Brown- p, Rhodes, synths; Dezron Douglas- ac. b, el. b; Terreon "Tank" Gully- dr (tks 1-5, 9-12, 14,15); Darrell Green- dr (tks 6,7,8, 13); with Russell Gunn- tp (tks 1,5,12); Anthony Ware – ts (tks 1,5,12); Melanie Charles- voc (tk 9); Camille Thurman- voc (tk 8); Cyrus Aaron- spoken word (tks 1, 14); Nêgah Santos- perc (tks12, 13); Tamara Brown- background voc (tks 8, 9);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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