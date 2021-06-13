Matías Formica / Jonatan Schenone - Aislados

Веяние времени – из разных уголков мира, от разных музыкантов и сделанные в разной стилистике, приходят к нам альбомы, музыка которых создавалась, когда ее творцы были заперты локдауном в своих домах, или тематически связанная со страшным бедствием, которого планета не знала уже более ста лет. Вот и новый релиз авангардного аргентинского лейбла из Ла-Платы Numeral тоже непосредственно связан с пандемией COVID-19. Да и название его прямо говорит об этом: Aislados с испанского можно перевести, как «Изолированные».
Флейтист и саксофонист Матиас Формика и басист Джонатан Шеноне записали его в конце февраля и начале марта 2021 года, но более половины треков Матиас сочинял в 2020-м, пытаясь найти нечто креативное в вынужденном заточении. А остальные пять – плод непосредственной импровизации музыкантов во время записи альбома. На обложке Aislados мы не видим лиц Матиаса и Джонатана – возможно, таким экстравагантным образом они хотли подчеркнуть, что для них, старых друзей, единомышленников и почти соседей, в данном проекте важна только музыка, а их внешность значения для слушателей не должна иметь.
Что ж, музыка получилась весьма любопытной. Почти в каждой пьесе есть своя «изюминка» - от стартовой Big Fish с эффектным саксофоном и до финишной Narcisa с почти академически звучащей флейтой. Практически везде звучание контрабаса Шеноне служит неким стержнем, вокруг которого обвивает свои импровизации Формика. Это интересно и в чисто импровизированных, более коротких треках, например, в грустноватой Improbable, где Джонатан играет смычком, и в больших пьесах, из которых особо могу отметить Elegía de un imaginario и лучшую, на мой вкус, Ludus, где почти половину композиции Шеноне играет соло, а затем к нему присоединяется Формика. В джазе свободной формы музыканты ищут вдозновение и находят нечто свое, присущее только им, что наиболее ценно.
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