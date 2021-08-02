Antonio Adolfo - Jobim Forever

Из всех бразильских джазовых музыкантов имя пианиста, композитора и аранжировщика Антонио Адольфо, одного из ветеранов отечественного джаза, чаще всего появляется в наших обзорах. Практически все его работы последних лет рецензировал Jazz-Квадрат. И в одной из последних рецензий, комментируя альбом BruMa: Celebrating Milton Nascimento (2020), я обратил внимание, что Адольфо все чаще обращается к разнообразным ретроспекциям. Новая работа музыканта эту тенденцию только подтверждает. Если упомянутый выше альбом Антонио Адольфо посвятил Милтонк Насименту, то название его новой работы говорит само за себя: Jobim Forever.
Антонио Карлос Жобим (1927-1994), которого называют еще Том Жобим – классик бразильской музыки, один из создателей стиля босса-нова. Для бразильского джаза это фигура знаковая и даже символическая, как Луис Армстронг для джаза американского. Десятки композиций Жобима стали стандартами и прочно вошли в репертуар джазовых музыкантов всего мира. Очень верно подмечено в пресс-релизе к альбому Jobim Forever, что «его песни настолько распространены, что очень сложно найти свежий подход к его музыке». И далее: «Потребовался артист калибра Антонио Адольфо, чтобы обнаружить в музыке Жобима новую чувственность и трансформировать ее в собственное самовыражение».
Опытнейший мастер, Антонио Адольфо смело составил программу из самых известных композиций Жобима, включая The Girl from Ipanema, How Insensitive и самую первую тему Жобима, которую он когда-то случайно услышал в автомобиле: A Felicidade. И сохранив дух музыки мастера, Адольфо создал такие аранжировки, где джазовая сторона этих произведений очень деликатно, но уверенно акцентирована. Ювелирная работа, в которой Антонио ассистировала его обычная команда сайдменов, а также два гостя: ударник Паулу Брага, работавший с Жобимом в его поздние годы, и известный в Бразилии вокалист Зе Ренату, чей голос звучит в той самой A Felicidade.
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