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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Antonio Adolfo - Jobim Forever

02.08.2021

Antonio Adolfo - Jobim Forever
Из всех бразильских джазовых музыкантов имя пианиста, композитора и аранжировщика Антонио Адольфо, одного из ветеранов отечественного джаза, чаще всего появляется в наших обзорах. Практически все его работы последних лет рецензировал Jazz-Квадрат. И в одной из последних рецензий, комментируя альбом BruMa: Celebrating Milton Nascimento (2020), я обратил внимание, что Адольфо все чаще обращается к разнообразным ретроспекциям. Новая работа музыканта эту тенденцию только подтверждает. Если упомянутый выше альбом Антонио Адольфо посвятил Милтонк Насименту, то название его новой работы говорит само за себя: Jobim Forever.

Антонио Карлос Жобим (1927-1994), которого называют еще Том Жобим – классик бразильской музыки, один из создателей стиля босса-нова. Для бразильского джаза это фигура знаковая и даже символическая, как Луис Армстронг для джаза американского. Десятки композиций Жобима стали стандартами и прочно вошли в репертуар джазовых музыкантов всего мира. Очень верно подмечено в пресс-релизе к альбому Jobim Forever, что «его песни настолько распространены, что очень сложно найти свежий подход к его музыке». И далее: «Потребовался артист калибра Антонио Адольфо, чтобы обнаружить в музыке Жобима новую чувственность и трансформировать ее в собственное самовыражение».

Опытнейший мастер, Антонио Адольфо смело составил программу из самых известных композиций Жобима, включая The Girl from Ipanema, How Insensitive и самую первую тему Жобима, которую он когда-то случайно услышал в автомобиле: A Felicidade. И сохранив дух музыки мастера, Адольфо создал такие аранжировки, где джазовая сторона этих произведений очень деликатно, но уверенно акцентирована. Ювелирная работа, в которой Антонио ассистировала его обычная команда сайдменов, а также два гостя: ударник Паулу Брага, работавший с Жобимом в его поздние годы, и известный в Бразилии вокалист Зе Ренату, чей голос звучит в той самой A Felicidade.



© & (p) 2021 AAM Music

9 tks / 49 mins

(Antonio Adolfo – p; Jesse Sadok – tp, flg (tks 4, 6, 8, 9); Marcelo Martins – ts, ss, fl (tks 4, 9); Danilo Sinna – as; Rafael Rocha – tb; Lula Galvao – g; Jorge Helder – b; Rafael Barata – dr (tks 1, 2, 3, 7), perc (tks 1, 3, 5, 8, 9); Dada Costa – perc (tks 2, 3, 4, 5, 7, 8); with Paulo Braga – dr (tks 4, 5, 6, 8, 9); Ze Renato – voc (tk 3);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз

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