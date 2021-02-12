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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Hailey Brinnel - I'm Forever Blowing Bubbles

12.02.2021

Hailey Brinnel - I'm Forever Blowing Bubbles
Дебютный альбом певицы и тромбонистки Хэйли Бриннел интересен по многим причинам. Во-первых, она действительно хорошо играет на тромбоне, а что касается вокала, то Хэйли в 2021 году стала финалисткой международного конкурса джазовых вокалисток имени Сары Воэн. Во-вторых, в отличие от многих дебютантов и просто молодых музыкантов, которые стремятся работать в самых современных и самых модных направлениях, Хэйли Бриннел предпочитает джаз, испытанный временем, музыку времен «эры свинга» и даже более раннюю. Согласитесь, это весьма нетипично. Ну, и наконец, она просто здорово исполняет эту самую музыку, так здорово, что ее педагог, трубач Террел Стаффорд, считает, что она «поет так чисто и душевно, что я просто не мог остановиться и слушал все до самого конца».

Хэйли может гордиться и еще целым рядом лестных отзывов. Они появились, когда она, еще 12-летней девочкой гастролировала вместе с отцом по штатам Новой Англии. Хэйли – музыкант в третьем поколении, саксофонистом был еще и ее горячо любимый дед. Училась она в Temple University в Филадельфии и сегодня сама преподает здесь. Помимо Стаффорда, Хэйли успела поиграть с Джоном Фаддисом, Джимми Хитом, Уиклифом Гордоном и появиться на самых престижных джазовых площадках Нью-Йорка и других американских джазовых центров.

Свой дебютник Бриннел записывала с классическим джазовым фортепьянным трио и гостями - духовиками и гитаристом – в отдельных треках. Всего их в альбоме восемь, и, наряду со всемирно известными стандартами Stardust Кармайкла и Пэриша и Easy to Love Коула Портера, здесь звучат и куда более редко исполняемые песни все той же эпохи 20-х – 40-х годов, вроде титульной I'm Forever Blowing Bubbles. А дальше – слово самой Бриннел: «Я бы хотела, чтобы моя аудитория смогла ощутить то же чувство радости и тепла, которое ощущаю я, слушая эту коллекцию песен».

© & (p) 2021 NextLevel / Outside in Music

8 tks / 39 mins

(Hailey Brinnel – voc, tb; Joe Plowman – b; Silas Irvine – p; Dan Monaghan – dr; Andrew Carson – tp (tks 2,5,8); Sam Bishoff – cl (tks 2,8); Dariel Peniazek – g (tk 7);)

Линк предоставил Simeon Davis, Outside in Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг

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