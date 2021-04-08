Julien Boudart - Nome Polycephale / Ancient and Modern Myths vol.1

Французский музыкант Жюльен Будар занимается электронной музыкой с середины 90-х годов. В начале нулевых Жюльен на какое-то время перешел к акустическим проектам в сфере свободной импровизации, но затем вновь вернулся к электронике, причем с 2015 года его любимым инструментом стал модулярный синтезатор Serge. Надо добавить, что Жюльен чрезвычайно социально активный человек, ведущий свое политико-философское ревю и чутко откликающийся на жгучие вопросы современности. Правда, его новый альбом, первый в серии «Античные и современные мифы», вроде бы уносит нас под звуки неизменного Serge и аккомпанемент конкретных звучаний во времена очень далекие и вроде бы с днем сегодняшним не очень связанные, но это вам только кажется…
Опираясь на «Двенадцатую пифийскую оду» древнегреческого поэта Пиндара, Жюльен вспоминает рассказ о том, что после того как герой Персей убил медузу Горгону, Афина, впечатлившись жалобными криками ее сестер, изобрела музыкальный инструмент аулос (что почему-то часто и неправильно переводят, как «флейта») и решила сыграть на пиру у богов. Но боги только смеялись над тем, как она забавно надувает щеки при игре. Разгневанная Афина выбросила аулос, который подобрал сатир Марсий и научился так хорошо на нем играть, что вызвал на состязание Аполлона. Для бедного Марсия и одобрившего его игру царя Мидаса этот «музыкальный конкурс» закончился печально. Мидас отделался появившимися у него ослиными ушами, а вот с Марсия Аполлон просто содрал кожу… Такое вот античное Евровидение!
Я не большой знаток и ценитель электронной музыки. Могу лишь отметить, что часть пьес, исполненных в этом альбоме Бударом тяготеет к экспериментальной музыке, а другая ближе к более традиционному развитию, хотя и передаваемому электроникой и полевыми записями. Во всяком случае, мне было весьма интересно слушать альбом в целом, а от таких пьес, как To the land of Hyperboreans или Golden rain даже получить вполне определенное эстетическое удовольствие. Ну, а философскую связь древних жестоких мифов с не менее жестокими современными реалиями призываю вас поискать самостоятельно: она определенно есть! А Жюльен Будар тем временем подыщет нам новые античные и современные истории…
© 2021 Carton Records
9 tks / 30 mins
(Julien Boudart - Serge modular, field recording, nonlinear speakers;)
Диск предоставлен Carton Records
Леонид АУСКЕРН