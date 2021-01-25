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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Joe Chambers - Samba de Maracatu

25.01.2021

Joe Chambers - Samba de Maracatu
Имя джазового ветерана Джо Чамберса (р.1942) звучало особенно громко в 60-е и 70-е годы. В тот период Джо работал с Эриком Долтфи, Чарли Мингусом, Уэйном Шортером, Чиком Кориа и особенно много – с Бобби Хатчерсоном. Его устраивала роль сайдмена и композитора и он даже отверг предложение шефов Blue Note о записи сольника в связи с большой занятостью. Свой первый альбом для знаменитого лейбла ударник и вибрафонист Джо Чамберс записал только в 1998 году. Позже Джо больше занимался преподавательской деятельностью, записывался на других лейблах, и вот Samba de Maracatu знаменует его возвращение к Blue Note.

Сам Джо здесь больше играет на вибрафоне, чем на обычных ударных, причем много и со вкусом солирует. В качестве сайдменов с ним работали в этой записи двое музыкантов из Северной Каролины, где и записывался вальбом: басист Стив Хэйнс и пианист и синтезаторщик Брэд Меррит. Из девяти треков альбома – два вокальные. И если участие вокалистки Стефани Джордан в композиции Never Let Me Go выглядит вполне естественно, то рэпер MC Parrain в собственной композиции Чамберса New York State of Mind Rainвыбор довольно неожиданный.

Несмотря на «бразильское» название альбома, только титульная композиция Чамберса Samba de Maracatu (это характерный для региона Баия ритмический рисунок), да пьеса Шортера Rio с ритмами босса-новы представляют здесь в полной мере латинский джаз. В остальном же программа альбома – смесь стандартов, собственных пьес Чамберса и любимых им пьес других авторов, в том числе Visions старого его партнера Бобби Хатчерсона. Слушается альбом легко и удивляет только, что с годами Джо стал все больше предпочитать малеты барабанным палочкам. Мастер остается мастером: даже приближаясь к 80-ти годам, Чамберс ничуть не потерял ни в энергии, ни в творческой фантазии. Думаю, новый альянс с Blue Note удовлетворит и обе стороны, и, разумеется, слушателей.



© & (p) 2021 Blue Note Records

9 tks / 45 mins

(Joe Chambers – dr, vibe, perc:conga drums, claves, guiro, cowbell, surdo, repinique, shakere, quica; Steve Haines – b; Brad Merritt – p, synth; Stephanie Jordan (tk 5), MC Parrain (tk 8) – voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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