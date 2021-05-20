Ayumi Ishito & The Spacemen - Vol. 1

Аюми Ишито, лидер квинтета Ayumi Ishito & The Spacemen, родилась в Японии, в городе Ишикава. В 19-летнем возрасте она начала играть на тенор-саксофоне в студенческом биг-бэнде Университета Киото. В 2007 году Аюми отправилась в Бостон для учебы в колледже Беркли, а после окончания, 2010 году, перебралась в Нью-Йорк. Здесь она работала с различными коллективами, преимущественно авангардного толка, организовала в 2011 году собственный ансамбль и записала два авторских альбома: View From A Little Cave (2016) и Midnite Cinema (2019). Альбом Ayumi Ishito & The Spacemen под скромным названием Vol. 1 увидит свет 2 июля на лейбле 577 Records – для Ишито это дебют на этом авангардном лейбле.
Состав квинтета стандартным не назовешь. Вместе с тенор-саксофоном Аюми мы услышим здесь синтезаторы (и вокал) от Тео Вудварда, ритм-группу Джейк Страусс-Стивен Бартишев, а также весьма редкий инструмент: теремин (или терменвокс), изобретенный еще в 1920 году советским инженером и музыкантом Львом Терменом. На нем в квинтете играет исполнительница с экзотическим ником Nebula and the Velvet Queen. И надо сказать, теремин вместе с синтезаторами прекрасно подходит для той музыки, которую предлагают Ayumi Ishito & The Spacemen.
Во многом по стилистике эта музыка напоминает эмбиент космического звучания – так что The Spacemen в названии коллектива выглядит вполне уместно. Но Аюми и ее коллеги далеки от благостного умиротворения, хаарактерного для продукции этой стилистики. Здесь много сольных партий – не только Аюми, но и ее партнеров, много интересных «ансамблей внутри ансамбля» - я имею ввиду дуэты и трио. Так что, точнее будет назвать музыку Vol. 1 авангардным эмбиентом – и призвать не пропустить этот релиз поклонников обоих направлений.
Эсму Реджепову (1943-2016) называли «цыганской королевой». Дочь бедного сапожника из Скопье, она сумела стать выдающейся исполнительницей, визиткой своей страны, тогда еще Югославии. Эсма приятельствовала с коммунистическим лидером Тито, ...
Очередным своим релизом петербургский лейбл Rainy Days Records представляет новый альбом земляка – пианиста, композитора и аранжировщика Евгения Пономарева (р.1983). Играть он начал в очень раннем возрасте (с пяти лет), образование получил ...
В январе текущего года вышел второй в дискографии и первый студийный альбом ансамбля Fair Wind Pleases, одного из проектов питерского композитора и клавишника Ивана Розмаинского. Первое, чисто внешнее впечатление: Иван явно неравнодушен к ...