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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ayumi Ishito & The Spacemen - Vol. 1

20.05.2021

Ayumi Ishito & The Spacemen - Vol. 1
Аюми Ишито, лидер квинтета Ayumi Ishito & The Spacemen, родилась в Японии, в городе Ишикава. В 19-летнем возрасте она начала играть на тенор-саксофоне в студенческом биг-бэнде Университета Киото. В 2007 году Аюми отправилась в Бостон для учебы в колледже Беркли, а после окончания, 2010 году, перебралась в Нью-Йорк. Здесь она работала с различными коллективами, преимущественно авангардного толка, организовала в 2011 году собственный ансамбль и записала два авторских альбома: View From A Little Cave (2016) и Midnite Cinema (2019). Альбом Ayumi Ishito & The Spacemen под скромным названием Vol. 1 увидит свет 2 июля на лейбле 577 Records – для Ишито это дебют на этом авангардном лейбле.

Состав квинтета стандартным не назовешь. Вместе с тенор-саксофоном Аюми мы услышим здесь синтезаторы (и вокал) от Тео Вудварда, ритм-группу Джейк Страусс-Стивен Бартишев, а также весьма редкий инструмент: теремин (или терменвокс), изобретенный еще в 1920 году советским инженером и музыкантом Львом Терменом. На нем в квинтете играет исполнительница с экзотическим ником Nebula and the Velvet Queen. И надо сказать, теремин вместе с синтезаторами прекрасно подходит для той музыки, которую предлагают Ayumi Ishito & The Spacemen.

Во многом по стилистике эта музыка напоминает эмбиент космического звучания – так что The Spacemen в названии коллектива выглядит вполне уместно. Но Аюми и ее коллеги далеки от благостного умиротворения, хаарактерного для продукции этой стилистики. Здесь много сольных партий – не только Аюми, но и ее партнеров, много интересных «ансамблей внутри ансамбля» - я имею ввиду дуэты и трио. Так что, точнее будет назвать музыку Vol. 1 авангардным эмбиентом – и призвать не пропустить этот релиз поклонников обоих направлений.

© & (p) 2021 577 Records

6 tks / 46 mins

(Ayumi Ishito – ts, fx; Theo Woodward – synth, voc; Nebula and the Velvet Queen – theremin; Jake Strauss –g, b; Steven Bartishev – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
авангард, эмбиент

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