Spontaneous Jazz Quartet - Melancholic ballads in outer space

Петербургский саксофонист Антон Рязанов по отношению к нашему сайту выглядит этаким астероидом со сложной траекторией. Изначально он был «замечен нашими телескопами» в альбоме Under The Basеboard (2015) минско-питерской команды Dead Frank в качестве гостя проекта. Два года спустя удалось рассмотреть его поближе уже с собственным проектом Low Kick Collective на втором альбоме, обозначенном просто римской цифрой II (этот обзор есть в наших архивах). А потом траектория творческого движения опять унесла его куда-то далеко, и новая встреча состоялась теперь, четыре года спустя, в конце 2021 года, уже с проектом Spontaneous Jazz Quartet.
Если предыдущие встречи давали повод говорить об Антоне, как приверженце джаза свободной формы, то Spontaneous Jazz Quartet – нечто совершенно противоположное. Образно говоря, вместо брутального «ершика» из пива и водки Антон сотоварищи угощают здесь своих слушателей чашечкой капучино, украсив его сердечком из пенки. Я про капучино вспомнил не случайно. Небольшой ЕР из трех треков Melancholic ballads in outer space идеально подходит для звучания в маленьком уютном кафе, где вы оказались вдвоем с небезразличной для вас спутницей. Название этого мини-альбома – максимально точное. Квартет записал здесь в инструментальных версиях три очень известных, причем в сотнях интерпретаций, джазовых стандарта, три баллады: You Don't Know What Love Is Джина де Пола, In a Sentimental Mood Дюка Эллингтона и Don't Explain Билли Холидей и Артура Герцога. Как написал сам Антон в письме к автору этих строк, «Мы тут традицию играем. Баллады в духе Чета Бейкера».
Соглашусь с Антоном. Да, нечто весьма прохладное, этакий «нео-кул» слышится в их версиях. И тенор-саксофон лидера также звучит гладко и чуть отстраненно. Хорошо известно, что класс джазовых музыкантов проверяется именно на балладах – там, где негде спрятаться за количеством нот, выстреливаемых в единицу времени. Что ж, в этом смысле Spontaneous Jazz Quartet лицом в грязь не ударил. Можно дискутировать о степени оригинальности их версий, но какие-то свои «фишки» музыканты квартета все же нашли. На редкость активно прозвучал контрабас Левона Никогосяна, особенно в первом треке, где он очень выразительно и много солировал – ничуть не меньше, чем саксофон Рязанова и клавиши Мазуренко. Я был уверен, что барабаны Даниила Гукова так и будут почтительно сопровождать соло коллег: как-никак репертуар-то балладный. Но уверенность рассеялась на Don't Explain, где Даниил лихо выдал и свое соло. Гм-м, неожиданно и, на мой вкус, слишком «горячо» для баллады – но музыкантам виднее. А в целом – вполне достойный ЕР, ну и, конечно, «астероид Антон Рязанов» повернулся при этой встрече ранее невидимой стороной.
© 2021
3 tks / 22 mins
(Anton Ryazanov – sax; Anastasia Mazurenko – keyb; Levon Nikoghosyan – b; Daniil Gukov – dr;)
Линк предоставил Антон Рязанов
Леонид АУСКЕРН