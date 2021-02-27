Greg Abate - Magic Dance: The Music of Kenny Barron

Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на ...