Greg Abate - Magic Dance: The Music of Kenny Barron

В американском джазе трудно найти музыканта, столь последовательно отстаивающего в своем творчестве идеи пост-бопа и столь комфортно чувствующего себя в сфере straight-ahead jazz, чем неплохо знакомый нашим читателям по релизам на Whaling City Sound саксофонист и композитор Грег Эбат. Аналогичными творческими принципами пронизано творчество и другого широко известного мастера, пианиста Кенни Бэрона. Впервые они познакомились еще в 1996 году, а в 2019 году оба музыканта пересеклись на концертах в городе Кемден, Мэн и Грег, давно вынашивавший идею совместной записи с Кенни, сделал тому соответствующее предложение, которое было принято.
Так начался путь к большому двойному альбому, который мы сейчас представляем. Кенни, несомненно, было лестно услышать, что программу альбома Грег собирается выстроить из музыки Кенни Бэрона. Много времени занял отбор композиций: сочинений у Бэрона немало, а затем работа по их ре-аранжировке и ре-гармонизации, совпавшая по времени с ковидным локдауном. Как пишет сам Эбат, Бэрон неизменно приветствовал его новшества. Реально запись альбома, в которой вместе с Эбатом и Бэроном приняли участие опытные профессионалы – басист Дезрон Дуглас и ударник Джонатан Блэйк, заняла три дня. Но и до записи, и после нее, времени ушло гораздо больше.
Грег Эбат – мультиинструменталист, свободно владеющий всеми типами саксофонов и флейтой. И это свое умение он широко применил в данном альбоме. Техника овердаббинга помогла ему во многих треках играть на двух инструментах. Но рекордсменами в этом смысле стали две пьесы: Innocence и Voyage. По совету шефа лейбла Нила Уайза, Грег воспроизвел в них звучание целой биг-бэндовой секции духовых: В Innocence звучат сопрано-саксофон, альт, два тенора и баритон-саксофон, а в Voyage – два альта, два тенора и баритон-саксофон! Кенни Бэрон с большим интересом отнесся к этому эксперименту и оценил его положительно. Думаю, оценят его и слушатели, вместе с музыкой Кенни Бэрона и мастерством его интерпретаторов.
© & (p) 2021 Whaling City Sound
2 CD
1st: 7 tks / 47 mins
2nd: 7 tks / 41 mins
(Greg Abate – saxes, fl; Kenny Barron – p; Dezron Douglas – b; Johnathan Blake – dr;)
Линк предоставлен Mixed Media
Леонид АУСКЕРН