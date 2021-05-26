Anaïs Reno - Lovesome Thing

Вы хотите заглянуть в будущее джаза? Нет, я не имею ввиду какие-то новые стилистические прорывы или авангардные изыски. Я о тех исполнителях, которые поддержат золотые традции джаза, которые идут на смену звездам наших дней, - а некоторые уже пришли. И вы можете познакомиться с ними в альбоме Lovesome Thing, у которого есть еще и подзаголовок: Anaïs Reno Sings Ellington & Strayhorn.
Да, вроде бы ничего необычного: еще одна вокалистка «добралась до сладенького», выпустила альбом интерпретаций величайших джазовых стандартов от двух величайших джазовых композиторов – Дюка Эллингтона и Билли Стрейхорна. В программе альбома такие «ударные» вещи, как Caravan, Mood Indigo, I Ain’t Got Nothin’ but the Blues, Lush Life, Take the "A" Train и так далее. Скольких бездарностей выручали эти бессмертные мелодии, сколько талантливых певцов и певиц искали свои собственные «ключики» к ним! Удалось найти его и Анаис Рено,записавшейэтот альбома. Но дело все в том, что Анаис – настоящий феномен, эта певица и есть будущее джаза. Ей было всего шестнадцать лет(!), когда в 2020 году записывался этот альбом.
Анаис Рено родилась в Женеве, но росла и сейчас живет в Штатах. Она из музыкальной семьи: отец – оперный певец, мать – скрипачка. Такие родители сразу поняли, что имеют дело с особенной дочкой, когда она в пять лет спела свою любимую песню из бродвейского мюзикла Aladdin. Анаис начали учить музыке и вокалу, а когда в восемь лет она спела At Last из репертуара Этты Джеймс, стало понятно, что ее музыка – это джаз. Анаис Рено вышла на сцену в 11 лет, а в 13 она уже получила собственные сеты на клубных концертах. Рено успела собрать уже множество престижных наград на различных конкурсах, и, наконец, дело дошло до первого альбома. Идея обратиться к музыке Эллингтона и Стрейхорна не была ее собственной, но, как говорит сама Анаис, сегодня она и не представляет, как могло быть иначе. Владелец клуба Birdland Джанни Валенти предложил ей в качестве партнеров по проекту трио Эммета Коэна. Этот молодой пианист – еще один кандидат в кумиры завтрашнего дня. Да уже и сегодня, в феврале 2021 года, альбом трио Коэна несколько недель держался на первом месте в чартах JazzWeek. Вместе Анаис и Эммет сделали все аранжировки, пригласил Эммет и дополнительных музыкантов: в паре треков дочери ассистирует ее мама, скрипачка Джульет Курцман.
Абсолютная профессиональная зрелость, мощь голоса и его диапазон, точное интонирование, виртуозный скэт – я не знаю, чему еще может учиться Анаис Рено, похоже, она уже сегодня умеет все! Вы просто обязаны это услышать! Будущее этой уже семнадцатилетней певицы мне представляется весьма радужным, как впрочем, и ее партнера Эммета Коэна (правда, тому уже под тридцать). Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось.
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