Matthew Golombisky - Matthew Golombisky’s Cuentos, Volume 4

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Matthew Golombisky - Matthew Golombisky’s Cuentos, Volume 4

28.08.2021

Matthew Golombisky - Matthew Golombisky’s Cuentos, Volume 4
Cuentos с испанского можно перевести, как «короткие истории» или, если вам больше нравится, «рассказики». Этим словом басист и композитор, шеф лейбла ears&eyes Records Мэттью Голомбиски, обозначает придуманную им творческую игру для музыкантов-импровизаторов, которая документируется в серии небольших альбомов под названием Matthew Golombisky’s Cuentos. Четвертый выпуск этой серии (он увидел свет в начале августа) мы представляем нашим читателям.

В серии Cuentos Мэттью задает своим партнерам «фабулу» будущего «рассказа»: некий ритмический рисунок, мелодическую линию или гармонию, как говорит сам Мэттью, как правило, очень простую. А уж далее партнеры и сам автор идеи сочиняют сам «рассказ»: небольшую по объему импровизационную пьесу. Результат такого эксперимента порой получается весьма ярким и интересным. Композиции в серии Cuentos не имеют названий, только порядковый номер: делясь с партнерами музыкальной идеей, Голомбиски предоставляет полную свободу образному мышлению своего слушателя. Кроме того, он применяет сквозную нумерацию «рассказиков», начиная с самого первого. Таким образом, в программе Volume 4 представлены Cuento №19 – Cuento № 24 (последняя в двух вариантах).

На сей раз партнерами Голомбиски стали опытные и искушенные музыканты: тенор-саксофонист Дуг Стоун, тромбонист Ник Финцер и ударник Крис Тил. Забавный факт: редко встретишь запись, в которой одновременно участвовали бы два шефа звукозаписывающих лейблов. Я имею ввиду самого Мэттью Голомбиски (ears&eyes Records) и Ника Финцера, шефа также неплохо знакомого нашим читателям лейбла Outside in Music.

Несмотря на небольшой объем, Volume 4 способен доставить немало удовольствия поклонникам свободной импровизационной музыки. Якоб Бекгаард из AllAboutJazz, комментируя один из предыдущих выпусков Matthew Golombisky’s Cuentos, отозвался о нем так: «… это мелодичный, минималистичный и вдохновляющий камерный джаз. Французскому композитору Эрику Сати пришлась бы по душе простая сложность этой музыки». Хорошо сказано – и вполне подходит и к Volume 4. Остается добавить, что в работе над проектом участвовал еще один носитель фамилии Голомбиски: обложку альбома украшает работа Изабеллы Голомбиски, дочери Мэттью.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

7 tks / 21 mins

(Doug Stone – ts; Nick Finzer – tb; Matthew Golombisky – el.b; Chris Teal – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Branko Galoić - Ples slobode /Danse de la Liberté

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Иран, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина
  • музыкальный стиль: балканская музыка, этно-джаз
Хорватский композитор, гитарист и исполнитель собственных песен Бранко Галоич родился еще в единой Югославии в 1973 году, в городке Иванич Град недалеко от Загреба. Кровавый распад этой страны обернулся для Бранко многочисленными ...
подробнее
11.03.2021

Brian Woodruff Sextet - A Centering Peace

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Человек в позе лотоса на обложке альбома A Centering Peace словно приглашает нас помедитировать под музыку секстета Брайана Вудрафа. Не могу сказать, что Вудраф сочинял музыку (он – автор всех композиций альбома) специально для этих целей, ...
подробнее
21.04.2021

Bruce Harris - Soundview

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Уроженец нью-йоркского Бронкса Брюс Харрис, трубач и композитор, начал увлекаться джазом под звуки альт-саксофона своего деда. Его ранние кумиры – Паркер, Гиллеспи, Майлс Дэвис и Клиффорд Браун, а в колледже его педагогом был такой ...
подробнее
25.05.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com