Matthew Golombisky - Matthew Golombisky’s Cuentos, Volume 4

Cuentos с испанского можно перевести, как «короткие истории» или, если вам больше нравится, «рассказики». Этим словом басист и композитор, шеф лейбла ears&eyes Records Мэттью Голомбиски, обозначает придуманную им творческую игру для музыкантов-импровизаторов, которая документируется в серии небольших альбомов под названием Matthew Golombisky’s Cuentos. Четвертый выпуск этой серии (он увидел свет в начале августа) мы представляем нашим читателям.
В серии Cuentos Мэттью задает своим партнерам «фабулу» будущего «рассказа»: некий ритмический рисунок, мелодическую линию или гармонию, как говорит сам Мэттью, как правило, очень простую. А уж далее партнеры и сам автор идеи сочиняют сам «рассказ»: небольшую по объему импровизационную пьесу. Результат такого эксперимента порой получается весьма ярким и интересным. Композиции в серии Cuentos не имеют названий, только порядковый номер: делясь с партнерами музыкальной идеей, Голомбиски предоставляет полную свободу образному мышлению своего слушателя. Кроме того, он применяет сквозную нумерацию «рассказиков», начиная с самого первого. Таким образом, в программе Volume 4 представлены Cuento №19 – Cuento № 24 (последняя в двух вариантах).
На сей раз партнерами Голомбиски стали опытные и искушенные музыканты: тенор-саксофонист Дуг Стоун, тромбонист Ник Финцер и ударник Крис Тил. Забавный факт: редко встретишь запись, в которой одновременно участвовали бы два шефа звукозаписывающих лейблов. Я имею ввиду самого Мэттью Голомбиски (ears&eyes Records) и Ника Финцера, шефа также неплохо знакомого нашим читателям лейбла Outside in Music.
Несмотря на небольшой объем, Volume 4 способен доставить немало удовольствия поклонникам свободной импровизационной музыки. Якоб Бекгаард из AllAboutJazz, комментируя один из предыдущих выпусков Matthew Golombisky’s Cuentos, отозвался о нем так: «… это мелодичный, минималистичный и вдохновляющий камерный джаз. Французскому композитору Эрику Сати пришлась бы по душе простая сложность этой музыки». Хорошо сказано – и вполне подходит и к Volume 4. Остается добавить, что в работе над проектом участвовал еще один носитель фамилии Голомбиски: обложку альбома украшает работа Изабеллы Голомбиски, дочери Мэттью.
© & (p) 2021 ears&eyes Records
7 tks / 21 mins
(Doug Stone – ts; Nick Finzer – tb; Matthew Golombisky – el.b; Chris Teal – dr;)
Линк предоставил Matthew Golombisky
Леонид АУСКЕРН