Brian Woodruff Sextet - A Centering Peace

Человек в позе лотоса на обложке альбома A Centering Peace словно приглашает нас помедитировать под музыку секстета Брайана Вудрафа. Не могу сказать, что Вудраф сочинял музыку (он – автор всех композиций альбома) специально для этих целей, но то, что программа у него получилась интересная, креативная и заслуживающая внимательного прослушивания – это точно.
Для ударника и композитора Брайана Вудрафа A Centering Peace – третий альбом в качестве лидера. В свое время Вудраф постигал тнокости джаза в Университете Коннектикута и Манхэттенской школе музыки. Послужной список этого музыканта весьма представителен. Вудраф работал с Робином Юбенксом, Доном Байроном, Мариан МакПартленд и другими известными в джазе людьми. Его партнеры, большая часть которых играет в секстете Вудрафа с самого начала, также опытнейшие профессионалы. Тут можно особо выделить трубача Майкла Родригеса и тромбониста Алана Фербера, трехкратного номинанта Грэмми.
Саунд своего ансамбля Вудраф строит на сочетании сильной духовой группы (труба-саксофон-тромбон) с ритм-группой, в которой место привычного пианиста занимает гитарист Пит МакКэнн, нередко солирующий наряду с духовиками. В данном альбоме Брайан впервые проэкспериментировал с собственноручно сочиненной лирикой к трем своим композициям. Все вокальные партии в альбоме исполнила приглашенная вокалистка Элизабет Лонингер, на мой взгляд, удачно вписавшаяся в ансамбль. Если вернуться к композициям Вудрафа, то в них чувствуется глубокая укорененность автора в пост-боповые традиции. Некоторые пьесы отсылают нас к классике джаза: скажем, What Happened построена на сменах аккордов известной темы I Got Rhythm, а Every Detail Minding, названная по строке стихов Лэнгстона Хьюза, как признается сам автор, не избежала влияния Уэйна Шортера. Позабавило меня и еще одно признание Брайана: первую часть пьесы Undertow он «услышал» стоя одним прекрасным утром под душем. Да, рождается музыка по-разному, важен лишь результат, который в данном случае весьма положителен.
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9 tks / 56 mins
(Michael Rodriguez – tp; Lisa Parrott – as,ss; Alan Ferber – tb; Pete McCann – g; Matt Clohesy – b; Brian Woodruff – dr; with Elisabeth Lohninger – voc (tks 1, 3, 9);)
Линк предоставлен Kari-On Pruductions
Леонид АУСКЕРН