Noam Lemish - Erlebnisse

Джазовый прожектор на сей раз высветил город Гринсборо в Северной Каролине. Здесь живут и работают гитарист Джеймс Гилмор и музыканты его трио – басист Батлер Ноулс и ударник Кассем Уильямс. Из всех троих только для Ноулса это родные ...