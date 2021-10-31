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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Noam Lemish - Erlebnisse

31.10.2021

Noam Lemish - Erlebnisse
Трудно найти адекватный перевод немецкому слову Erlebnisse, которым пианист Ноам Лемиш назвал свой новый альбом. Значит оно примерно следующее: «переживания, оставившие глубокий след», прощк сказать, «самое сокровенное». Для Лемиша это седьмой альбом, причем впервые альбом сольных фортепьянных импровизаций. При словосочетании «сольная фортепьянная импровизация» неизбежно возникают ассоциации с Китом Джарреттом, считающимся непревзойденным мастером этого жанра. Сразу скажу, альбом Лемиша совершенно не похож на большие объемные работы Джарретта. Это 16 небольших по формату зарисовок, каждая из которых записывалась сразу, за один прием, без каких-либо дополнений, на обычном или предварительно подготовленном инструменте.

Жанр? Тут можно назвать и искусство свободной импровизации, и академическую музыку, и нотки еврейского восточноевропейского фольклора. В одних пьесах мне услышалось, что-то шопеновское, в других царит бурная динамика и бравурность, в третьих внутренняя экспрессия выражается во внешне скупых формах. Лемиш не раздает потенциальным слушателям ключики-подсказки в названиях треков: у них есть только порядковый номер. Какие эпизоды оставили след в его собственной памяти, он предпочитает передавать только звуками музыки. А воспоминаний у него хватает.

Ноам родился в Штатах, но его семья переехала в Израиль, когда он был еще малышом, так что вырос Ноам Лемиш в этой ближневосточной стране. Примерно десять последних лет он живет и работает в Торонто, преподает в местном университете. На счету Ноама немало интереснейших проектов. Так, он ездил в Бутан, одну из самых закрытых стран мира, преоподавал там музыку юным бутанцам и даже сочинил сюиту в честь 30-летия местного короля (она позднее стала альбомом Лемиша The People’s King (2010). В Торонто он организовал проект Israeli-Iranian Musical Initiative, где вместе работают живущие в Канаде израильские и иранские музыканты. С 2011 года существует квартет Ноама Лемиша, а кроме того он записывал альбомы с Амосом Хоффманом, Уиллом Джнсоном и другими мастерами. Эндрю Гилберт на сайте музыканта приводит такую его цитату: «Я не очень сильный имитатор. Единственное, что я умею, это быть самим собой, и я делаю это в любой стилистике». Если судить по Erlebnisse, Ноам Лемиш не кривит душой.

© 2021 Noam Lemish

16 tks / 58 mins

(Noam Lemish – p, prepared p;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Канада, США
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение


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