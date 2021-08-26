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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jon Gordon - Stranger Than Fiction

26.08.2021

Jon Gordon - Stranger Than Fiction
В 1996 году тридцатилетний уроженец Нью-Йорка Джон Гордон взял главный приз на международном конкурсе имени Телониуса Монка среди саксофонистов. Этот факт сам за себя говорит об уровне его мастерства – и сегодня он не стал ниже, судя по альбому Stranger Than Fiction. Такой выдающийся саксофонист, как Фил Вудс, называл Гордона одним из величайших альт-саксофонистов – и столь компетентному мнению можно верить. Увы, ранее мне не доводилось слушать его игру, так что встреча с музыкой Гордоном (альбом полностью состоит из его собственных сочинений) стала приятным сюрпризом.

Джон последние годы ведет джазовую программу в Университете Манитобы, расположенном в канадском городе Виннипег. Команду, приглашенную для записи Stranger Than Fiction, новейшего в его солидной дискографии альбома, Гордон составил преимущественно из своих факультетских коллег и своих же студентов, добавив к ним таких искушенных музыкантов, как пианист Оррин Эванс, тромбонист Алан Фербер и Джон Эллис, играющий на бас-кларнете. Альбом записан в формате нонета, где мощная духовая секция (труба, тромбон, тенор-саксофон, бас-кларнет и сам Гордон на альт-саксофоне в качестве главного солиста) подкреплена стандартной ритм-группой (фортепьяно, контрабас, ударные), а в отдельных треках еще и гитарой.

Музыка Джона Гордона по-хорошему традиционна. Это легко узнаваемый пост-боп в каждой из десяти пьес, отличающихся продуманной структурой, богатством тембровых красок и, разумеется, высоким мастерством исполнителей и лидера нонета в первую очередь. Гордон нигде не упивается собственными соло, как самоцелью, его игра строго ограничена логикой развития композиций. В качестве образцовых я бы назвал титульную Stranger Than Fiction, Bella и пьесу с характерным названием Modality. Джону Гордону есть чему научить своих студентов, и новый альбом – хорошее тому подтверждение.

© & (p) 2021 ArtistShare

10 tks / 54 mins

(Jon Gordon – as; Derrick Gardner – tp; Alan Ferber – tb; Reginald Lewis (tks1, 7-10), Tristan Martinuson (tks 1-6) – ts; John Ellis (tks 1-4, 6-8), Anna Blackmore (tks1, 5, 9, 10) – bass cl; Jocelyn Gould – g, voc (tks 1, 5); Larry Roy – guitar solo (tk 6); Will Bonness (tks 1-2, 4-6, 8-10), Orrin Evans – (tks 3, 7) - p; Julian Bradford – b; Fabio Ragnelli – dr;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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