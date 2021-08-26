Jon Gordon - Stranger Than Fiction

Итальянец с венгерским именем Габор Леско (р.1974) – опытный гитарист, клавишник и композитор. Начинал он с изучения академических тайн игры на гитаре и фортепьяно в консерватории Бергамо. Потом обучение было продолжено в Будапеште, ...