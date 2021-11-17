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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Tonga Boys - Umoyo Wa Muthempire

17.11.2021

Tonga Boys - Umoyo Wa Muthempire
Польский лейбл 1000 Hz Records продолжает свою уникальную работу по открытию для мира музыки из Малави. Название нового альбома Umoyo Wa Muthempire означает в переводе на английский Live In The Temple. О каком храме здесь идет речь? Малави – африканская страна, где местные религиозные культы занимают весьма прочные позиции, особенно в сельской местности. Так что храм, упомянутый в названии, расположен в небольшой деревушке на севере страны. Его хозяйка – Доктор Канушка Мсовойя, жрец, врач, занимающийся изгнанием злых духов и, одновременно, руководитель музыкальной группы Doctor Kanuska Group, с которой, благодаря одному из предыдущих релизов 1000 Hz Records мы уже знакомили наших читателей.

Новая запись во многом уникальна. Группа Tonga Boys, один из ведущих коллективов страны, символ растущей урбанизированной культуры Малави, приехала в эту деревушку и дала там концерт в сельском храме при активном участии Doctor Kanuska Group. Город встретился с деревней, встретились две культуры и, если судить по альбому Umoyo Wa Muthempire культура традиционная выглядит пока мощнее и убедительнее. Здесь не было какой-либо сцены и чинно сидящих возле нее зрителей. Десять композиций музыканты исполняли, танцуя в пыли вместе со своими слушателями. Эта музыка вполне способна ввести в транс. Барабаны и голоса, хор, дружно отвечающий на фразу солиста. Как это похоже на традиционные call and response в афроамериканских христианских церквях. Но это не Америка, а Африка, это не какая-то методистская или баптистская церковь где-нибудь в Алабаме, а сельский храм традиционной анимистской религии на севере Малави. Это корни, африканские корни сильно разветвившегося и давшего много разных направлений дерева афроамериканской культуры. Петр Данг Цихоцкий, продюсер этого необычного альбома, дал возможность всем желающим прикоснуться к ним.

© & (p) 2021 1000 Hz Records

10 tks / 50 mins

(Tonga Boys with Doctor Kanuska Group and Andy One)

Линк предоставлен 1000 Hz Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Малави
музыкальный стиль
африканская музыка


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