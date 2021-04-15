CODE Quartet - Genealogy

Канадские джазовые сестры Кристина и Ингрид Дженсен могут быть известны продвинутым любителям джаза по интернациональному женскому джазовому бэнду Diva Jazz Orchestra. Но сейчас в фокусе нашего внимания будет только младшая из сестер, саксофонистка Кристина Дженсен. Она – весьма успешный музыкант, обладатель премии Джюно, канадского аналога Грэмми. Четыре года назад Кристина вместе с трубачом Лексом Френчем, басистом Эдрианом Ведади и ударником Джимом Доксасом организовала в Монреале ансамбль CODE Quartet. Ансамбль не раз выступал на многих монреальских сценах, приезжал на джазовый фестиваль в Новую Зеландию, а сейчас представляет свой альбом Genealogy.
Формат коллектива – два духовых инструмента и ритм-группа без струнных и клавишных – восходит к аналогичным ансамблям Орнетта Коулмена конца 50-х годов. Надо сказать, что и коулменовские идеи свободной и равноправной импровизации нашли отражение в музыке канадского квартета.
… Короткое соло ударных на старте, унисон духовых, переходящий в саксофонное соло, а затем в соло трубы, вновь унисон духовых, соло контрабаса и унисонная кода. Это, так сказать, «стенограмма» титульной композиции альбома Genealogу. Из нее понятно, что все инструменты здесь равноправны, и пьеса (кстати, сочиненная Лексом Френчем) обретает свое джазовое дыхание за счет активного и постоянного взаимодействия всех музыкантов квартета. По тому же принципу выстроены и все другие композиции альбома. В его программе нет каверов, представлена исключительно авторская музыка участников CODE Quartet – и, надо сказать, музыка достойная и интересная. Обратите внимание на этот релиз, который состоится 23 апреля на канадском лейбле Justin Time Records.
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