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Alex Conde - Descarga for Bud
22.04.2021
Даже и не знаю, кто в образе Дон Кихота собирается на обложке атаковать концертный рояль: автор альбома Descarga for Bud испанский пианист Алекс Конде или герой его альбома? А герой – личность более, чем известная. Это легендарный джазовый пианист, один из пионеров бибопа Бад Пауэлл (1924-1966). Трудно было в его лучшие годы найти более «скорострельного» и одновременно технически виртуозного мастера. К сожалению, этих лучших лет у Бада, страдавшего от разнообразных зависимостей, было не так много и ушел он еще совсем молодым… Но творческое наследие этого музыканта живо до сих пор, наглядным примером чего является альбом Descarga for Bud.
Для валенсийца Алекса Конде, выпускника местной консерватории, позже шлифовавшего мастерство в бостонском Беркли и нью-йоркском Куинс Колледже, это пятый альбом в карьере и второй в задуманной им серии, начатой альбомом Descarga for Monk (2015, Zoho). Конде – прекрасный знаток и популяризатор музыки фламенко. Вот и сейчас, составив программу из самых известных вещей Бада Пауэлла (Bouncing with Bud, Parisian Thoroughfare, Hallucinations, Celia и так далее), он аранжировал их таким образом, что получилась элегантная смесь классики бопа с ибероамериканскими и карибскими элементами. При этом, скажем, Wail примеряет наряд калипсо, а Oblivion – танго. Практически во всех треках наряду с фортепьяно Конде звучит только его ритм-группа, усиленная разнообразной перкуссией. В отдельных же вещах Алекс вводит дополнительные голоса – трубу (например, в The Fruit) или гитару (Oblivion, Parisian Thoroughfare).
Я слушал Алекса Конде и его трибьют Пауэллу впервые, но вот автор liner notes альбома Хулио Марти, несравненно лучше знакомый с творчеством испанского пианиста считает, что DescargaforBud–
«его лучшая на сегодняшний день работа. Алекс превращает музыкальную вселенную этого гения бибопа в свою собственную, насыщает ее ритмическим богатством, одновременно усложняя и заметно освежая музыку.» Придется поверить этому компетентному мнению.
© & (p) 2021 Sedajazz
9 tks / 53 mins
(Alex Conde – p; John Santos - congas, bongos (tks2, 5, 7, 8); Jeff Chambers – b; Sergio Martínez – cajon, djembe (tks 1, 2, 3, 4, 6 & 9); Сolin Douglas – dr; Mike Olmos – tp (tks 1, 8); Jeff Narell - Steel pan (tk 5); Jose Luis de la Paz – g (tks 2, 6);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания,
США
музыкальный стиль
боп,
Латинский джаз
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