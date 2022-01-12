Vitaliy Ovchinnikov Quintet - Displacements

Присмотритесь к обложке этого альбома. На оранжевом фоне здесь представлена графическая партитура одного из треков, вошедших в программу Displacements. Я не случайно употребил выражение «одного из треков», а не «одной из композиций». Треков в альбоме семь, они обозначены просто номерами, но все они являются частями одной большой композиции на 38 минут, которая и называется Displacements, то есть «Перемещения». Название точное. По графической схеме вы даже можете примерно представить оные: один инструмент, сыграв какую-то фразу, передает эстафету другому, тот третьему, но все это происходит отнюдь не последовательно, а, скорее, параллельно – таких цепочек в пределах одной части может быть несколько, их длины – величина постоянно меняющаяся, равно, как и ритмический рисунок. Управляемый хаос? Если хотите, можно определить эту не простую музыку и так, хотя автор музыки считает иначе: «Мобильность отдельных элементов, неточная нотация и отсутствие жёстко установленных метро-ритмических структур позволяют музыкантам свободно трактовать, как форму, так и содержание пьесы, а серийно организованные звуковысотные построения и повторяющиеся на протяжении пьесы ритмические структуры добавляют необходимый элемент стабильности музыкального материала.»
Автор музыки – петербургский музыкант, гитарист и композитор Виталий Овчиннников. Для исполнения Displacements он собрал квинтет исполнителей, в котором по крайней мере одно имя должно быть хорошо знакомо нашим читателям: это Илья Белоруков, шеф лейбла Intonema, исполнитель и пропагандист экспериментальной музыки. В данном проекте Илья играет на альт-саксофоне, когда-то своем основном инструменте, ныне практически отставленном в сторону в собственных проектах. Вместе с Виталием и Ильей в записи Displacements участвовали Игнат Хлобыстин (флейта), Виктор Архаров (бас-кларнет) и Владимир Печерица (фортепьяно). Сессия звукозаписи состоялась в конце июня 2021 года, а релиз альбома на собственном, если я правильно понял, лейбле Виталия Овчинникова Extra Notes как раз накануне Нового года.
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