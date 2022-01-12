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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Vitaliy Ovchinnikov Quintet - Displacements

12.01.2022

Vitaliy Ovchinnikov Quintet - Displacements
Присмотритесь к обложке этого альбома. На оранжевом фоне здесь представлена графическая партитура одного из треков, вошедших в программу Displacements. Я не случайно употребил выражение «одного из треков», а не «одной из композиций». Треков в альбоме семь, они обозначены просто номерами, но все они являются частями одной большой композиции на 38 минут, которая и называется Displacements, то есть «Перемещения». Название точное. По графической схеме вы даже можете примерно представить оные: один инструмент, сыграв какую-то фразу, передает эстафету другому, тот третьему, но все это происходит отнюдь не последовательно, а, скорее, параллельно – таких цепочек в пределах одной части может быть несколько, их длины – величина постоянно меняющаяся, равно, как и ритмический рисунок. Управляемый хаос? Если хотите, можно определить эту не простую музыку и так, хотя автор музыки считает иначе: «Мобильность отдельных элементов, неточная нотация и отсутствие жёстко установленных метро-ритмических структур позволяют музыкантам свободно трактовать, как форму, так и содержание пьесы, а серийно организованные звуковысотные построения и повторяющиеся на протяжении пьесы ритмические структуры добавляют необходимый элемент стабильности музыкального материала.»

Автор музыки – петербургский музыкант, гитарист и композитор Виталий Овчиннников. Для исполнения Displacements он собрал квинтет исполнителей, в котором по крайней мере одно имя должно быть хорошо знакомо нашим читателям: это Илья Белоруков, шеф лейбла Intonema, исполнитель и пропагандист экспериментальной музыки. В данном проекте Илья играет на альт-саксофоне, когда-то своем основном инструменте, ныне практически отставленном в сторону в собственных проектах. Вместе с Виталием и Ильей в записи Displacements участвовали Игнат Хлобыстин (флейта), Виктор Архаров (бас-кларнет) и Владимир Печерица (фортепьяно). Сессия звукозаписи состоялась в конце июня 2021 года, а релиз альбома на собственном, если я правильно понял, лейбле Виталия Овчинникова Extra Notes как раз накануне Нового года.

Несмотря на то, что музыка альбома авторская, мне кажется, к ней в равной степени подходят определения «джаз свободной формы» и «свободная импровизация». В рамках своей концепции Виталий дает коллегам широкое поле для реализации их творческой фантазии. Это, безусловно, авангард, но, скажем так, не самый радикальный, как в проектах другого представителя петербургской школы и участника записи Displacements Ильи Белорукова. Кому что нравится!

© & (p) 2021 Extra Notes

8 tks / 38 mins

(Ignat Khlobystin – fl; Ilia Belorukov – as; Viktor Arkharov - bass cl; Vitaliy Ovchinnikov – g; Vladimir Pecheritsa – p;)

Линк предоставил Vitaliy Ovchinnikov

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


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