Vitaliy Ovchinnikov Quintet - Displacements

Примерно год назад мы уже совершали виртуальное путешествие в Нью-Хэйвен, Коннектикут, чтобы послушать, как здесь играет фри-джаз трио Венс Прови-Боб Горри-Пол Гунсберг в альбоме Collective Expression. Тогда это было взаимодействие гитары, ...