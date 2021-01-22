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Olie Brice / Binker Golding / Henry Kaiser / N.O. Moore / Eddie Prévost - The Secret Handshake with Danger, Vol.1
22.01.2021
Название этого альбома – что-то вроде «Секретное опасное рукопожатие» - вполне подошло бы для детективного романа. Есть и еще одно сходство с детективом: там, как известно, чем запутаннее сюжет, тем интереснее. Музыкальный сюжет этого альбома тоже запутан донельзя, и слушать эту запись тоже очень интересно – конечно, если вам нравится авангард.
Из людей, принимавших участие в записи альбома, конечно, сразу привлекает внимание фигура Эдди Превоста – одной из самых колоритных личностей британского авангарда. Превост – музыкант-барабанщик, педагог и теоретик фри-джазовой импровизации, один из основателей легендарной группы AMM. Вместе с ним 12 марта 2020 года, буквально накануне локдауна, в одной из лондонских студий собрались саксофонист Бинкер Голдинг, гитарист Н.О.Мур, басист Олли Брайс, а также американский гость, тоже гитарист, и весьма известный в авангардных кругах, Генри Кайзер.
Вот этой теплой компанией они отыграли две большие (на двадцать две и семнадцать минут) импровизационные пьесы, добавив к характерным атональным импровизациям еще и электронный привкус. Если верить пресс-релизу, то музыка этого квинтета во многом была навеяна альбомом Майлса Дэвиса On The Corner, записанным в его «электрический» период. Возможно. Мне, откровенно говоря, так не показалось и общего с музыкой Майлса я услышал мало. Но мне вполне хватило и того, что я услышал: оригинального взаимодействия двух гитар, саксофона и ритм-группы, в которой было много динамики, интересных тембровых находок (вполне в духе теорий Превоста) и позитивных эмоций. Кстати, во время этой сессии музыканты записали еще несколько пьес, отсюда и многозначительное Vol.1 на обложке. Что ж, в ожидании Vol. 2 любителям авангарда тут есть что посмаковать.
© & (p) 2021 577 Records
2 tks / 40 mins
(Olie Brice – b; Binker Golding – saxes; Henry Kaiser – Ismguitar; N.O. Moore – Guitarism; Eddie Prévost
- dr, perc;)
Линк предоставила Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
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