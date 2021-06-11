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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Joe Lovano & Dave Douglas Sound Prints - Other Worlds

11.06.2021

Joe Lovano & Dave Douglas Sound Prints - Other Worlds
Уровень отеля принято определять количеством звезд. Отель наивысшего класса – это пять звезд. Квинтет тенор-саксофониста Джо Ловано и трубача Дэйва Дугласа Sound Prints – это тоже пять звезд – и в прямом, и в переносном смысле слова. Начнем с прямого.

Я слишком уважаю постоянных читателей Jazzist, чтобы описывать здесь, кто такие в джазе Ловано и Дуглас. Ну, а для посетителей случайных есть Википедия и множество других источников. Автор этого текста ранее тоже внес свою лепту, опубликовав на страницах «Jazz-Квадрата» портретные очерки об обоих этих музыкантах и эксклюзивное интервью с Дугласом. Вы можете спросить: а как с остальными? Извольте - свеженькие, майские результаты ежегодного опроса американской Ассоциации джазовых журналистов: родившаяся в Малайзии, выросшая в Австралии и живущая в Нью-Йорке Линда Мэй Хан О стала лучшей среди басистов, оставив позади МакБрайда, Холланда и других. Самый юный в квинтете, пианист Лоуренс Филдс, дважды, в 2019 и 2020 годах занимал второе место среди клавишников в категории «Восходящая звезда» по мнению критиков DownBeat. Ну, а барабанщик Джои Бэрон – это «просто» один из сильнейших ударников в авангардном джазе, кстати, игравший вместе с Дугласом в проектах Зорна Masada и Naked City. Кстати, и астрономы различают звезды по яркости, но принадлежность всех пятерых к этому классу сомнений не вызывает. А за доказательствами давайте обратимся к переносному смыслу слова.

Ловано и Дуглас организовали проект Sound Prints в 2013 году, вдохновленные музыкой Уэйна Шортера (то был как раз год его 80-летия). Неизменного с тех пор состава квинтет выпустил в 2013 году концертный альбом Sound Prints: Live at Monterey Jazz Festival, а в 2018-м – студийный Scandal. В этих работах помимо авторской музыки обоих лидеров звучали и интерпретации произведений Уэйна Шортера. И вот, в 2021 году на лейбле Дугласа Greenleaf Music появился третий альбом под названием Other Worlds («Другие миры»), впервые полностью авторский, но, как уверяют Джо и Дэйв, по-прежнему проникнутый духом музыкальный идей Шортера. Десять композиций, по пять сочинений каждого из лидеров. Название «Другие миры», судя по композициям, носит концептуальный характер. Правда, из нашего несовершенного мира авторы идут в разных направлениях. Джо Ловано обращен в фантастическое будущее, в мир космических путешествий. Он превратился здесь в этакого музыкального Хайнлайна или Азимова, представив сюиту Other Worlds из трех пьес: Space Exploration, Shooting Stars и The Flight, да и Sky Miles тоже ищет гармонию в небесах . Дэйва Дугласа, похоже, больше интересует прошлое, отсюда такие композиции, как Pythagoras, Manitou (дух вещей у индейцев-алгонкинов) или Antiquity to Outer Space. Если говорить о чисто музыкальном контенте, то, мне показалось, что в музыке Дугласа в той же мере отразилась его близость к авангардному (или «новому») джазу, в какой в пьесах Ловано слышится его связь с мэйнстримом.

Но в любом случае, главное вOther Worlds – это высочайшего уровня диалог двух больших мастеров, сопровождаемый сочными басовыми переходами, тонкой работой пианиста и чуткой реакцией барабанщика. Одно предупреждение: музыка Other Worlds не проста, она требует уважительного к себе отношения, ее нет смысла слушать «на ходу». И если вы найдете чуть больше часа времени для посещения «Других миров», то жалеть об этом не придется.

© & (p) 2021 Greenleaf Music

10 tks / 70 mins

(Joe Lovano – ts; Dave Douglas – tp; Lawrence Fields – p; Linda May Han Oh – b; Joey Baron – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - jazzist.club)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Малайзия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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