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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Kevin Kastning & Soheil Peyghambari - The First Realm

23.04.2021

Kevin Kastning & Soheil Peyghambari - The First Realm
Кевина Кастнинга, американского гитарного волшебника – как по мастерству игры, так и по изобретательности в создании новых версий инструмента – наши читатели уже успели узнать по рецензиям на его альбомы Ethereal IV с Шандором Сабо и Балашем Майором и Rubicon I с Марком Уингфилдом. А вот с его партнером по представляемому проекту, иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари, мы встречаемся впервые. Так что, несколько слов о нем. Выпускник консерватории в Тегеране, он живет сейчас попеременно на родине и во Франции. Первый его альбом Assumption был тепло встречен в обоих этих странах и принес Сохейлу первые награды. Понятно, что молодой иранец пока существенно менее известен на международной сцене, чем его именитый американский партнер, но сам факт, что Кастнинг захотел сыграть дуэт именно с ним, уже многое говорит о его таланте и потенциале.

Альбом The First Realm, их первый опыт совместного творчества, записывался в Нью-Йорке и Тегеране. Микширование и мастеринг осуществил в Венгрии старый друг Кевина Шандор Сабо, а обложкой своего альбома музыканты обязаны россиянину Георгию Горунову – вот такой пример музыкальной глобализации, в принципе характерной для сегодняшнего мира. Но перейдем непосредственно к музыке. Сочетание необычных гитар Кастнинга с кларнетами Пейгхамбари (он играл здесь как на обычном, так и на низкоголосом бас-кларнете) непривычно само по себе, что уже придало саунду альбома уникальную специфику. В альбом поместилось всего пять композиций, длинных, развернутых полотен, которые так любит Кевин (три из пяти звучат более десяти минут). Если обычно Кастнинг тяготеет к эмбиентной стилистике, то его иранский партнер неожиданно внес в музыку (особенно на бас-кларнете) черты драматические, подчеркнуто эмоциональные, чего, признаться, я не ожидал. Музыка альбома, на мой взгляд, от этого только выиграла. Тем не менее эмбиент остался ее основой, как, впрочем, и определение «современная академическая музыка» здесь будет тоже вполне уместно. В любом случае это весьма любопытная работа, достойная вашего внимательного прослушивания.

© & (p) 2021 Greydisk Records

5 tks / 48 mins

(Kevin Kastning -36-string Double Contraguitar, 17-string Hybrid Classical guitar; Soheil Peyghambari - bass cl, Bb cl;)

Линк предоставлен Greydisk Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, США
музыкальный стиль
академическая музыка, эмбиент

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