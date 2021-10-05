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Katriona Taylor - Blind Passion
05.10.2021
Название этого альбома - Blind Passion («Слепая страсть») имеет двойной смысл и тесно связано с личностью и жизненным путем его создательницы. Британская джазовая вокалистка Катриона Тейлор родилась в спортивной семье: ее отец Роджер Тейлор входил в топ-группу теннисистов мира в начале 70-х годов. Музыку, однако, она тоже с удовольствием слушала с самого детства, омраченного тяжелой болезнью. Редкая болезнь глаз привела к тому, что уже в семилетнем возрасте девочка почти ослепла. Тем не менее Катриона смогла получить юридическое образование и начала довольно успешную карьеру – чтобы затем резко прервать ее. Катриону властно позвала музыка! Она стала заметной фигурой на джазовой сцене Англии. Тейлор, к примеру, совершила большой европейский тур, открывая выступления такой звезды, как Джордж Бенсон, да и собственная дискография певицы насчитывает уже четыре альбома, представляемый сегодня проект Blind Passion – уже пятый в этом списке.
А теперь вернемся к названию этого альбома. В него Катриона вложила свое огромное уважение к выдающимся незрячим артистам, произведения, из репертуара которых она включила в программу альбома. Здесь мы сможем услышать две композиции Стиви Уандера - Master Blaster и My Cherie Amour, знаменитый эллингтоновский хит It Don’t Mean A Thing в версии слепой джазовой вокалистки Дайаны Шуур, композицию Леона Рассела A Song for You, которая в 1994 году принесла Грэмми Рэю Чарльзу и, наконец, композицию Джулса Холланда As You See Me Now, которую исполнял в свое время Хосе Фелисиано. Естественно, все эти вещи Тейлор поет в той стилистике, в которой они были написаны, то есть вы услышите и джаз, и ритм-энд-блюз, и музыку соул. А вот еще один кавер альбома, песню The Doors Light My Fire, она исполняет в совсем непривычной аранжировке. Те, кто любит каноническую версию Джима Моррисона, возможно, и не воспримут такую интерпретацию, но Катриона услышала эту песню именно так.
Ровно половину альбома составляют собственные композиции Катрионы Тейлор. Скажем, открывает его трек под названием Things Have Changed, типичный свинговый джаз, где сильный голос певицы весьма уместен. Но по большей части ее песни решены в ином, лиричном стиле, где уместнее говорить о современной поп-музыке, которая, понятно, не обходится и без джазовых ноток. Образцом я бы назвал такой трек, как Fly Me To The Stars. Столь разнообразная программа говорит о широте вкусов Катрионы, а достоинства ее голоса очевидны в любой стилистике.
© & (p) 2021 DivaDoll Records
12 tks / 50 mins
(Katriona Taylor – voc; Vasilis Xenopoulos – ts, ss, fl; Robin Banerjee – g; Dominic Ashworth – Spanish g; John Crawford – p, perc;
Peter Hammond – p, el. p, Hammond org; Dave Jones – b; Chris Nickolls – dr;)
Линк предоставлен Angie Lemon PR
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
мэйнстрим,
ритм-энд-блюз
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