Kultika - Capricorn Wolves

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Kultika - Capricorn Wolves

03.01.2021

Kultika - Capricorn Wolves
Метал-рок – это не наша чашка чаю, но вот такая его мутация, как прог-метал вполне может оказаться интересным и нашему кругу читателей. Румынский ансамбль из Тимишоары Kultika является в своей стране одним из пионеров пост-метал с уклоном в прог и в феврале 2021 года выпускает на лейбле Loud Rage Music свой второй полноформатный альбом под названием Capricorn Wolves.

Kultika – квинтет довольно своеобразного состава: две гитары (включая фронтмена и вокалиста группы Жака Попеску) – бас-гитарист и сразу две ударные установки, что, понятное дело, мощи только прибавляет. В альбом группа включила шесть композиций, и уже в стартовой, самой длинной, десятиминутной Building Nothingness Inside Faith постаралась, что называется, показать товар лицом: длинные инструментальные пассажи где-то к середине взрываются бурей эмоций, после которой следует столь же длинный инструментальный катарсис. Красивая пьеса, которую группа выпустила также в виде клипа на YouTube, благодаря чему его можно посмотреть и послушать, не уходя с нашего сайта. Здесь прог-составляющая, на мой вкус, преобладает, как, впрочем, и в такой композиции, как A Fixed Reality for Prometheus' Identity, которую я числю своим персональным фаворитом альбома. Есть, конечно, в программе треки, где акцент сделан скорее на «метал», например, титульная Capricorn Wolves, но в целом альбом неплохо сбалансирован.

Составное название альбома, как считают сами музыканты, имеет две части: астральную и духовную. И если с первой все очевидно: знак зодиака Козерог – это время обновления, время перехода в новую временную реальность, то со второй дело обстоит сложнее. «Волки» - это мир и общество вокруг нас, где все, от морали и религии до еды сковано границами условностей и правил, пересечение которых может обойтись весьма дорого… Собственно, это концептуальная тема и всего альбома в целом, альбома, которым Kultika, как мне кажется, может гордиться.



© & (p) 2021 Loud Rage Music

6 tks / 47 mins

(Jack Popescu - voc, g; Fulmineos – g; Marcel Iovanov – b; Sergiu Nadaban, Marius Muntean – dr;)

Линк предоставлен Loud Rage Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Румыния
музыкальный стиль
прог-рок

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

DiCosimo / Pagan - Con Moto

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...
подробнее
28.12.2020

Franck Biyong - Radio Masoda

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Камерун, Нигерия, Кения, Конго, Гвинея
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Новый альбом камерунского мультиинструменталиста и композитора Фрэнка Бийонга Radio Masoda должен появиться в начале 2021 года в формате LP. Он записывался в студиях Найроби и Парижа и посвящен памяти двух замечательных африканских ...
подробнее
03.11.2020

Harold Mabern / Mike Clark / Leon Lee Dorsey - Thank You, Mr. Mabern!

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: хард-боп
Эта запись была сделана в июле 2019 года. Басист и продюсер Леон Ли Дорси пригласил сделать совместную запись известного хард-бопового пианиста Хэролда Мэйберна, последователя Ахмада Джамала и Финеаса Ньюборна, уважаемого ветерана и одного ...
подробнее
21.12.2020
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com