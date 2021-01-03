Kultika - Capricorn Wolves

Метал-рок – это не наша чашка чаю, но вот такая его мутация, как прог-метал вполне может оказаться интересным и нашему кругу читателей. Румынский ансамбль из Тимишоары Kultika является в своей стране одним из пионеров пост-метал с уклоном в прог и в феврале 2021 года выпускает на лейбле Loud Rage Music свой второй полноформатный альбом под названием Capricorn Wolves.
Kultika – квинтет довольно своеобразного состава: две гитары (включая фронтмена и вокалиста группы Жака Попеску) – бас-гитарист и сразу две ударные установки, что, понятное дело, мощи только прибавляет. В альбом группа включила шесть композиций, и уже в стартовой, самой длинной, десятиминутной Building Nothingness Inside Faith постаралась, что называется, показать товар лицом: длинные инструментальные пассажи где-то к середине взрываются бурей эмоций, после которой следует столь же длинный инструментальный катарсис. Красивая пьеса, которую группа выпустила также в виде клипа на YouTube, благодаря чему его можно посмотреть и послушать, не уходя с нашего сайта. Здесь прог-составляющая, на мой вкус, преобладает, как, впрочем, и в такой композиции, как A Fixed Reality for Prometheus' Identity, которую я числю своим персональным фаворитом альбома. Есть, конечно, в программе треки, где акцент сделан скорее на «метал», например, титульная Capricorn Wolves, но в целом альбом неплохо сбалансирован.
Составное название альбома, как считают сами музыканты, имеет две части: астральную и духовную. И если с первой все очевидно: знак зодиака Козерог – это время обновления, время перехода в новую временную реальность, то со второй дело обстоит сложнее. «Волки» - это мир и общество вокруг нас, где все, от морали и религии до еды сковано границами условностей и правил, пересечение которых может обойтись весьма дорого… Собственно, это концептуальная тема и всего альбома в целом, альбома, которым Kultika, как мне кажется, может гордиться.
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