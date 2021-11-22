Gordon Goodwin's Big Phat Band - The Reset

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Gordon Goodwin's Big Phat Band - The Reset

22.11.2021

Gordon Goodwin's Big Phat Band - The Reset
Каждая новая встреча с одним из лучших и уж точно самым успешным американским биг-бэндом всегда приятна. В этом году Гордон Гудвин и его Big Phat Band порадовали поклонников биг-бэндового джаза небольшим, около получаса звучания, ЕР на пять треков под названием The Reset.

Как говорит сам бэнд-лидер, этой работой, изданной во времена пандемии, ему и его музыкантам хотелось поддержать, вселить нотку оптимизма в настроение своих поклонников. Что ж, похоже, удалось. Во всяком случае, Gordon Goodwin's Big Phat Band по-прежнему радует яркими аранжировками, точной работой секций, эффектными сольными партиями. Так, скажем, в титульной The Reset можно оценить соло гитариста Уилла Брама и тенор-саксофониста Брайана Скенлона, а в Six Feet Away солирует один из самых известных музыкантов бэнда, альт-саксофонист Эрик Мариенталь. Эта энергичная композиция с фанковыми акцентами ритм-группы лично мне вообще показалась лучшей в программе. А сразу за ней Гудвин поставил известную по репертуару Чака Хан Through the Fire, где мы можем оценить постоянную вокалистку бэнда Венджи Ганн. Саму же интерпретацию трудно назвать балладой в чистом виде – и тут присутствуют фанковые нотки. Композицию My Man Sam Гордон Гудвин посвятил памяти старинного друга, композитора и аранжировщика биг-бэнда Каунта Бэйзи Сэмми Нистико, который умер в январе этого года в глубокой старости, дожив до 96 лет. Гудвин вспоминает, что впервые услышал его музыку 13-летним парнишкой, и возможно именно она привела его к желанию создать собственный биг-бэнд. И последний трек альбома – это тоже трибьют Нистико: оркестр исполняет в завершение программы его композицию Cell Talk, последний хит Сэмми Нистико.

Знаю, не все любят (или не все понимают) джаз больших оркестров. Но если это просто предубеждение – послушайте Gordon Goodwin's Big Phat Band, он того стоит!

© & (p) 2021 Music of Content

5 tks / 28 mins

(Gordon Goodwin – p, ts, ss; Eric Marienthal – ss, as, fl Sal Lozano – as, fl piccolo; Brian Scanlon, Jeff Driskill – ts; Jay Mason – bars, bass cl; Wayne Bergeron, Dan Fornero, Mike Rocha, Dan Savant – tp, flg; Andy Martin, Charlie Morillas, Francisco Torres,
Craig Gosnell – tb; Ray Brinker – dr; Kevin Axt – ac.b, el.b; Will Brahm – g; Joey DeLeon – perc; Vangie Gunn – voc;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Bruce Harris - Soundview

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Уроженец нью-йоркского Бронкса Брюс Харрис, трубач и композитор, начал увлекаться джазом под звуки альт-саксофона своего деда. Его ранние кумиры – Паркер, Гиллеспи, Майлс Дэвис и Клиффорд Браун, а в колледже его педагогом был такой ...
подробнее
25.05.2021

Camila Nebbia & Axel Filip - Colibrí Rojo

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина
  • музыкальный стиль: авангард
Уже второй раз знакомясь с творчеством аргентинской саксофонистки Камилы Неббия (до того доводилось слушать и рецензировать альбом трио Неббия / Керен / Джекобс In another night, in another world), вновь убеждаюсь в зрелости таланта и ...
подробнее
20.04.2021

Carlos Barbosa-Lima / Johannes Tonio Kreusch - Manisero

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Германия
  • музыкальный стиль: академическая музыка
Если попытаться кратко описать, что ждет слушателя под обложкой альбома Manisero, то это можно сделать так: встреча двух разных музыкальных традиций, фольклорной и академической, в акустическом гитарном дуэте двух больших мастеров. И хотя ...
подробнее
17.09.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com