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Gordon Goodwin's Big Phat Band - The Reset
22.11.2021
Каждая новая встреча с одним из лучших и уж точно самым успешным американским биг-бэндом всегда приятна. В этом году Гордон Гудвин и его Big Phat Band порадовали поклонников биг-бэндового джаза небольшим, около получаса звучания, ЕР на пять треков под названием The Reset.
Как говорит сам бэнд-лидер, этой работой, изданной во времена пандемии, ему и его музыкантам хотелось поддержать, вселить нотку оптимизма в настроение своих поклонников. Что ж, похоже, удалось. Во всяком случае, Gordon Goodwin's Big Phat Band по-прежнему радует яркими аранжировками, точной работой секций, эффектными сольными партиями. Так, скажем, в титульной The Reset можно оценить соло гитариста Уилла Брама и тенор-саксофониста Брайана Скенлона, а в Six Feet Away солирует один из самых известных музыкантов бэнда, альт-саксофонист Эрик Мариенталь. Эта энергичная композиция с фанковыми акцентами ритм-группы лично мне вообще показалась лучшей в программе. А сразу за ней Гудвин поставил известную по репертуару Чака Хан Through the Fire, где мы можем оценить постоянную вокалистку бэнда Венджи Ганн. Саму же интерпретацию трудно назвать балладой в чистом виде – и тут присутствуют фанковые нотки. Композицию My Man Sam Гордон Гудвин посвятил памяти старинного друга, композитора и аранжировщика биг-бэнда Каунта Бэйзи Сэмми Нистико, который умер в январе этого года в глубокой старости, дожив до 96 лет. Гудвин вспоминает, что впервые услышал его музыку 13-летним парнишкой, и возможно именно она привела его к желанию создать собственный биг-бэнд. И последний трек альбома – это тоже трибьют Нистико: оркестр исполняет в завершение программы его композицию Cell Talk, последний хит Сэмми Нистико.
Знаю, не все любят (или не все понимают) джаз больших оркестров. Но если это просто предубеждение – послушайте Gordon Goodwin's Big Phat Band, он того стоит!
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5 tks / 28 mins
(Gordon Goodwin – p, ts, ss; Eric Marienthal – ss, as, fl
Sal Lozano – as, fl piccolo; Brian Scanlon, Jeff Driskill – ts;
Jay Mason – bars, bass cl; Wayne Bergeron, Dan Fornero, Mike Rocha, Dan Savant – tp, flg; Andy Martin, Charlie Morillas, Francisco Torres,
Craig Gosnell – tb; Ray Brinker – dr; Kevin Axt – ac.b, el.b; Will Brahm – g; Joey DeLeon – perc; Vangie Gunn – voc;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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