Liquid Soul - Lost Soul Vol.1

Ба! Натуральный эсид-джаз! Я уже начал потихоньку забывать этот термин – а тут: хип-хоп, соул, карибские мотивы ска и рэгги, джазовые импровизации, сочные соло духовых – и все это густо замешано на добротной фанковой основе, под которую трудно спокойно усидеть на месте. И все это издано в 2021 году! Возрождение эсид-джаза? Не все так просто…
Для начала надо поговорить об оригинальнейшей фигуре американского саксофониста и композитора из Чикаго Мэрса Уильямса. Когда-то его путь в джаз начинался с музыки биг-бэндов и диксиленда, с которыми Мэрса познакомил его отец-трубач. Сам Мэрс начинал с кларнета, а потом перешел на саксофон. В начале творческой карьеры он был тесно связан с авангардными кругами джазового мира Чикаго. Уильямс учился у Энтони Брэкстона и Роско Митчелла, позднее работал с Вандермарком и Бретцманном. А в 1993 году, возможно, неожиданно для многих Мэрс Уильямс основал группу Liquid Soul, ставшую одним из пионеров эсид-джаза в Штатах. В 2000 году он даже удостоился номинации на Грэмми за один из альбомов в этом стиле. С 1994 по 2003 год часто менявший свой состав Liquid Soul Мэрса Уильямса был постоянным резидентом в клубе Elbo Room, а затем в Double Door.
А вот совсем недавно, разбирая архивы, Уильямс обнаружил много прекрасно сохранившихся записей выступлений Liquid Soul в этих клубах, часть из которых вообще никогда не издавалась. Вот эти-то записи Уильямс и решил сделать достоянием современного слушателя, выпустив альбом Lost Soul с многообещающим Vol.1, явно намекая, что последует и продолжение. Десять треков классической эсид-джазовой музыки для кого-то станут первой встречей с этим полузабытым ныне направлением, а для кого-то станут поводом вспомнить молодость…
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