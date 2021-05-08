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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Liquid Soul - Lost Soul Vol.1

08.05.2021

Liquid Soul - Lost Soul Vol.1
Ба! Натуральный эсид-джаз! Я уже начал потихоньку забывать этот термин – а тут: хип-хоп, соул, карибские мотивы ска и рэгги, джазовые импровизации, сочные соло духовых – и все это густо замешано на добротной фанковой основе, под которую трудно спокойно усидеть на месте. И все это издано в 2021 году! Возрождение эсид-джаза? Не все так просто…

Для начала надо поговорить об оригинальнейшей фигуре американского саксофониста и композитора из Чикаго Мэрса Уильямса. Когда-то его путь в джаз начинался с музыки биг-бэндов и диксиленда, с которыми Мэрса познакомил его отец-трубач. Сам Мэрс начинал с кларнета, а потом перешел на саксофон. В начале творческой карьеры он был тесно связан с авангардными кругами джазового мира Чикаго. Уильямс учился у Энтони Брэкстона и Роско Митчелла, позднее работал с Вандермарком и Бретцманном. А в 1993 году, возможно, неожиданно для многих Мэрс Уильямс основал группу Liquid Soul, ставшую одним из пионеров эсид-джаза в Штатах. В 2000 году он даже удостоился номинации на Грэмми за один из альбомов в этом стиле. С 1994 по 2003 год часто менявший свой состав Liquid Soul Мэрса Уильямса был постоянным резидентом в клубе Elbo Room, а затем в Double Door.

А вот совсем недавно, разбирая архивы, Уильямс обнаружил много прекрасно сохранившихся записей выступлений Liquid Soul в этих клубах, часть из которых вообще никогда не издавалась. Вот эти-то записи Уильямс и решил сделать достоянием современного слушателя, выпустив альбом Lost Soul с многообещающим Vol.1, явно намекая, что последует и продолжение. Десять треков классической эсид-джазовой музыки для кого-то станут первой встречей с этим полузабытым ныне направлением, а для кого-то станут поводом вспомнить молодость…



© 2021

10 tks / 44 mins

(Mars Williams – saxes; Roy Haynes (tks 1-5,7,9,10), Doug Corcoran (tk 8) – tp; John "Showtime" Janowiak – tb; Dan Leali (tks 1-3,5,7,9,10), Franklin Vanderbilt (tk 6), Vic Baker (tk 4), Devin Staples (tk 8) – dr; Ricky Showalter – b; Tom Sanchez (tks 1-3,7,9,10), Tom Klein (tks 5,8), Ernie Denov (tks 4,6) – g; Chris "Hambone" Cameron (tks 1,7), Frankie Hill (tk 5), Doug Corcoran (tk 8) – keyb; Scott Paskon (tk 4), Frank Orall (tk3), David "My Boy Elroy" Arredondo (tk8), Eddie Nills (tk 2), Jesse De La Pena – turntables; Dirty MF (tks 2,3,8), Brian "MCB" Quarles (tks 4,8), Mr.Geenweedz (tk4) – MC; Joe Rendon (tks1,6), Mewt Cole (tks2,9) – perc;)

Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
эсид-джаз

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