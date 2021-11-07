Nate Smith - Kinfolk 2: See the Birds

Помните автобиографическую трилогию Льва Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»? Над аналогичной трилогией, только не литературной, а музыкальной работает сейчас американский ударник, композитор и продюсер, трехкратный номинант Грэмми Нейт Смит. В 2017 году Нейт выпустил альбом Kinfolk: Postcards From Everywhere, посвященный музыке своего детства. Кстати, именно он принес Смиту одну из его номинаций на Грэмми. И вот, четыре года спустя Нэйт Смит представляет свою новую работу, посвященную, соответственно, отрочеству: Kinfolk 2: See the Birds.
Какую же музыку слушал темнокожий тинейджер Нейт в своем родном Чезапике, Вирджиния? Родился он в 1974-м, так что речь идет о второй половине 80-х и начале 90-х годов. Ответ тут достаточно предсказуем: модную музыку тех лет – Майкла Джексона, Принса, Стинга, группы движения Black Rock Coalition: Living Colour, Fishbone и так далее. Как видите, джазом он в те годы не особенно интересовался. Это пришло уже позже, когда барабанщик Смит приобрел иной опыт и ощутил вкус к иной музыке в ансамблях Дэйва Холланда, Криса Поттера, Алекса Сипягина. Атмосферу времен своего отрочества Нейт скрупулезно воспроизводит в десяти собственных композициях нового альбома, а также в вошедшем в его программу кавере Стинга I Burn For You.
Результат? Поначалу кажется, что ты слушаешь все что угодно, но не джаз. Тут и нео-соул, и хип-хоп, и ритм-энд-блюз, и такое впечатление особенно усиливают многочисленные вокалисты-гости проекта - и в песнях с текстом, и в чтении рэпа, и в бессловесных вокализах. Кстати, пригласил Смит поучаствовать в записи трека Rambo: The Vigilante и одного из своих кумиров тех лет, гитариста Вернона Рида, основателя Black Rock Coalition. В другой композиции, Don’t Let Me Get Away, у него играет еще и струнный квартет, а в Collision небольшое соло исполняет известная скрипачка Регина Картер. В общем, картина пестрая. И когда начинаешь немного ориентироваться в этой пестроте, то «прозреваешь»: да, это, понятно, не классический мэйнстрим-джаз (тем более – не авангард), но джаз здесь есть, он растворен в музыке альбома, как щепотка соли в супе – и без него блюдо явно потеряло бы во вкусовых качествах, во всяком случае, его обсуждали бы на другом, не джазовом сайте. Остро, разнообразно, с почти фанковым напором играет сам Нейт Смит. От него не отстает коллега по ритм-группе, басист Фима Эфрон (присутствие в проекте Нейта этого музыканта, ранее знакомого по нео-клезмерской команде Hasidic New Wave стало для меня неожиданным сюрпризом). Наконец, сольным репликам саксофониста Джалила Шоу (особенно в Square Wheel и Rambo: The Vigilante) не откажет в «джазовости» самый строгий критик.
Так что, в случае с Kinfolk 2: See the Birds, где Нейт вспоминает свои тинейджерские годы, мы имеем дело с типичным crossover-проектом. Это логично. Тем же, кто хотел бы услышать больше джаза, думаю, стоит дождаться заключительного альбома трилогии: там Нейт Смит доберется до «Юности».
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