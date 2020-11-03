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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Franck Biyong - Radio Masoda

03.11.2020

Franck Biyong - Radio Masoda
Новый альбом камерунского мультиинструменталиста и композитора Фрэнка Бийонга Radio Masoda должен появиться в начале 2021 года в формате LP. Он записывался в студиях Найроби и Парижа и посвящен памяти двух замечательных африканских музыкантов, ушедших один за другим в марте и апреле 2020 года: камерунского саксофониста и вибрафониста, одного из зачинателей афро-джаза Ману Дибанго и известнейшего мастера афробита, нигерийского барабанщика Тони Аллена (он еще успел принять участие в записи одного из треков этого альбома!).

Это уже не первая работа Бийонга, которую освещает наш сайт, но Radio Masoda, на мой взгляд, несколько отличается от Afro Galactic Spaceway (2019) и Ibolo Ini (2019), о которых можно прочесть на наших страницах. Шесть композиций Бийонга и две иных авторов составили программу этого альбома, который в большей степени, чем его предшественники ориентирован на афробит. Пожалуй, только заключительные Liwa Ya Wech и Elephant Rumble отходят от этой тенденции, причем Elephant Rumble явно дрейфует в сторону джаза. Но что такое афробит от Бийонга? Да, конечно, здесь много характерной африканской ритмики и перкуссии, но здесь же присутствует и электроника (в основном аналоговые синтезаторы) и практически в каждом номере весьма существенную роль играет мощная духовая секция (саксофонисты Сакеларио и Мокуа (иногда вместо него на теноре играет Абарбанель), тромбонист Кинама, трубачи Пелет или Мусемби). Так что, ушедший в небеса Дибанго может оттуда весьма благосклонно взирать на наследников его афро-джазовых идей.

Сам Фрэнк, прекрасный вокалист, здесь почти в каждом треке, как щедрый хозяин, уступил солирующую вокальную партию приглашенным гостям. На Radio Masoda перед вами пройдет целая шеренга вокалистов и вокалисток, из которых лично я особо выделяю Мэри Мэй в композиции Lipanda. Зато Бийонг, как и всегда, впрочем, широко демонстрирует свой внушительный инструментальный арсенал – от перкуссии до вналогового синтезатора. Radio Masoda не очень велик по объему, но по содержанию даст много очков вперед иным куда более развернутым проектам. Креативно, ярко (а может быть, даже пестро) и очень позитивно по настроению – этого, думаю, достаточно, чтобы вас заинтересовал этот альбом.

© & (p) 2021 T.I.M.E.C. /'Paris'Djs / Akhetaton'Records

8 tks / 37 mins

(Franck'Biyong – voc, perc, tenor g, rhythm g, ac.p, marimba, analog synth, cowbells; Djanuno'Dabo – congas; Adewale'Ajose – talking drums; Nicolas'Sakelario – bars, as, ss; Ben'Abarbanel, Rabai'Mokua – ts; Victor'Kinama – tb; Valentin'Pellet, Mackinlay'Mutsembi – tp; Yoel'Cherbit, Asaph'Uzele – b; Eschcol'Ake – lead g, rhythm g; Jack'Muguna – lead g; Grant'Phabao – clavinet, el.p, g, perc, gong; Mario'Orsinet, Tony Allen, Desire'Nkouandou, Obuya'Owino, Emmanuel'Yakobo – dr; Willam'Rama – congas, djembe; Andre'Rocha – el.p, org, analog synth; Mary'May – lead voc; Djanuno'Dabo – congas, bongos, shekere; Helio'Vanimal – lead voc; Chief'Udoh'Essiet – lead voc; Grace'Wachira,'Janet'Nakhayo,'Joan'Sarah, Ji'Dru – voc; 'Sandra'Nkake – lead voc; Moses'Njoroge – p; Olivier'’Mahop’'Marchand – g; Edward'Odhiambo'Okuto – lead voc;)

Линк предоставил Franck Biyong

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Камерун, Нигерия, Кения, Гвинея, Конго
музыкальный стиль
африканская музыка

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