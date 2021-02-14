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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Kane Mathis - Geminus

14.02.2021

Kane Mathis - Geminus
Американского музыканта Кейна Матиса я бы назвал в первую очередь этномузыкологом. Кейн глубоко увлечен изучением не европейских музыкальных культур и освоением экзотических для западной публики инструментов. В течение 15 лет, начиная с 1997 года, он регулярно совершал путешествия в африканскую страну Гамбия, где изучал искусство игры на распространенной во всей Западной Африке 21-струнной коре – гибриде арфы и лютни, если искать знакомые аналоги. Его учителем был Маламини Жобартех, представитель династии африканских музыкантов, мастеров игры на коре народа мандинка. Настойчивость, упорство в достижении поставленной цели, дали свои результаты. Матис был отмечен выступлениями по национальному телевидению и радио Гамбии, удостоен признания министром культуры этой страны и даже ее президентом.

Но интересы Кейна распространяются не только на Африку. Его внимание привлек и такой струнный инструмент, как уд, широко распространенный на всем Ближнем Востоке, а также на Кавказе и в Средней Азии. В 1998 году он начал обучаться игре на уде у Мутлу Торуна в консерватории Стамбула, а потом пять с половиной лет перенимал опыт у виртуоза игры на уде и педагога Мюнира Нуреддина Бекена.

Представляемый альбом Geminus назван так не случайно. Если хотите, это творческий отчет Кейна Матиса по искусству владения, как корой, так и удом. Пригласив в качестве ассистентов таких опытных музыкантов, как басист Сэм Минайе, работавший с Тиграном Амасяном и Марком Джулианой, и ударник Джон Хэтфилд, игравший с Йо Йо Ма и Кинаном Азмехом, Матис записал в Нью-Йорке программу из десяти собственных композиций, где чередуются сочинения для солирующей коры и солирующего уда. Впечатление от такого букета поначалу кажется непривычным, но затем находишь в музыке Матиса внутреннюю логику: красота музыки не зависит от того, музыкальная культура какого народа лежит в основе. Ну, а то, что сам Кейн Матис действительно мастерски играет на обоих инструментах, вы почувствуете почти сразу.



© & (p) 2021 Nyatto Records

10 tks / 52 mins

(Kane Mathis - kora, oud; John Hadfield – perc; Sam Minaie – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
африканская музыка, ориентальная музыка

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