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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mike Casey - Law of Attraction

24.02.2021

Mike Casey - Law of Attraction
На титульной страничке своего сайта Майк Кейси позиционирует себя, как «поэт мелодии». Знакомство с творчеством молодого американского саксофониста дает основания убедиться в справедливости этих слов. В своих композициях Майк – хороший мелодист, технически безупречный исполнитель на саксофоне и чуткий бэнд-лидер. О всем этом красноречиво свидетельствует его новый альбом Law of Attraction. Для муыканта это первый студийный альбом и, одновременно, четвертый в его персональной дискографии. Выпустив дебютник в 2017 году, Кейси с железной регулярностью выдает по альбому каждый год.

Нынешний Law of Attraction записывался в июле 2018 года. Майк Кейси играет здесь со своей постоянной ритм-группой: Мэтт Двоншик на басу и Кори Гарсиа за ударными. Кроме того, звезды в том июле счастливо сошлись так, что в ряде треков принял участие очень известный пианист, номинант Грэмми Бенито Гонсалес, работавший в свое время с такими мастерами, как Кенни Гарретт, Арчи Шепп и Фэроа Сандерс. Его присутствие несомненно украсило альбом – послушайте, к примеру, Squeaky Wheel. Вскоре после записи альбома Кейси отправлялся совершенствовать свое мастерство в европейский филиал известной школы Беркли в Валенсию. Как говорит сам музыкант, Law of Attraction подводил итоги определенного этапа его жизни, и потому особенно важен для Майка.

Что можно сказать? Альбом, состоящий как из собственных сочинений Кейси, так и из каверов, определенно удался. Кейси, в основном следующий пост-боповой стилистике, хорош как в темповых пьесах (особенно отмечу No Church In The Wild и Feel The Bern), так и в композициях балладного плана. Но все же его стихия, на мой взгляд, - это драйв, при котором его тенор звучит особенно ярко. Отмечу и его партнеров. О Гонсалесе уже говорилось выше, а из участников трио просто нельзя не отметить басиста Двоншика, чья игра стала украшением таких композиций, как Best Part или Unforgettable (на мой вкус, одной из лучших в программе альбома). Альбом появился и в визуальной версии, так что YouTube дает возможность нашим читателям услышать его целиком. Приятного джаза с Майком Кейси!



© & (p) 2021

16 tks / 74 mins

(Mike Casey – ts; Benito Gonzalez - p(tks 1,2,3,14,16); Matt Dwonszyk – b; Corey Garcia – dr;)

Линк предоставил Mike Casey

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз

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