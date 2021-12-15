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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dal Sasso Big Band - John Coltrane’s Africa / Brass Revisited

15.12.2021

Dal Sasso Big Band - John Coltrane’s Africa / Brass Revisited
Если мне не изменяет память, впервые на страницах сайта мы представляем биг-бэнд из Франции. И сразу – один из лучших, и с очень интересной работой. Аранжировщик Кристоф Даль Сассо основал этот коллектив в 1996 году. К тому времени на его счету уже была престижная награда на Heineken Jazz Competition за оркестровку (1992). В 2002 году биг-бэнд Даль Сассо выпустил свой первый альбом, на следующем альбоме с ним записывался такой гранд мирового джаза, как Дэйв Либмэн. Потом были записи с участием Юссефа Латифа и Милтона Насименто. «Фирменной» приметой биг-бэнда стали его трибьютные записи памяти джазовых гигантов. В дискографии состава есть посвященный Паркеру альбом Bird With Strings Revisited и биг-бэндовая версия знаменитого альбома Джона Колтрейна A Love Supreme. В 2021 году биг-бэнд Даль Сассо, увенчанный во Франции годом ранее титулом «Ансамбль года», представляет свою новую работу: John Coltrane’s Africa / Brass Revisited.

Этот альбом уникален в творчестве Джона Колтрейна. Он был выпущен в 1961 году и стал первой работой Трейна для Крида Тейлора и его лейбла Impulse! Но уникальность в другом: Africa / Brass, отразив поиски африканских корней музыканта, стал первым и единственным альбомом Колтрейна, записанном в формате биг-бэнда. В той записи помимо самого гения джаза участвовали такие выдающиеся мастера, как МакКой Тайнер, Элвин Джонс, Реджи Уоркмен, Фредди Хаббард, Пол Чемберс, Эрик Дольфи и другие.

34-хминутный альбом в John Coltrane’s Africa / Brass Revisited превратился в почти 90-минутный 2CD, в который вошли не только переосмысленные пьесы из Africa / Brass в аранжировках Кристофа Даль Сассо, но и ряд других композиций Колтрейна, включая знаменитую композицию Naima. Запись была сделана вживую во время выступления биг-бэнда Даль Сассо на фестивале Jazz à La Villette, проведенном в 2021 году как раз в счастливом промежутке между двумя ковидными локдаунами. Африканский колорит Кристоф усилил включением в состав исполнителя на барабанах гво-ка Энди Берлада Катело. Главными же солистами стали прекрасные саксофонисты, входящие в его биг-бэнд: тенористы Давид Эль-Малек и Софи Алур, а также альт-саксофонистка Жеральдин Лорен. Впечатление альбом оставляет очень сильное. Первый диск – вообще жемчужина с его версиями Tunji, Greensleeves, Blues Minor и Africa. Второй диск, возможно не менее хорош, но то чувство восторга, которое вызвал его предшественник, наверное, чуть притупилось. Впрочем, Naima стала украшением не только этой части альбома, но и проекта в целом. Прекрасная работа!



© & (p) 2021 jazz&people

2CD

1st: 4 tks / 51 mins

2nd: 4 tks / 38 mins

(Christophe Dal Sasso - conduction, arr, fl; David El-Malek, Sophie Alour – ts; Géraldine Laurent – as; Julien Alour, Quentin Ghomari – tp, flg; Jerry Edwards, Daniel Zimmermann – tb; Dominique Mandin - lead as, fl; Thomas Savy - bass cl, bars; Pierre de Bethmann – p; Manuel Marches – b; Karl Jannuska – dr; Andy Berlad Catelo - gwo-ka dr;)

Линк предоставлен jazz&people

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Грузия, Люксембург, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим


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