Dal Sasso Big Band - John Coltrane’s Africa / Brass Revisited
15.12.2021
Если мне не изменяет память, впервые на страницах сайта мы представляем биг-бэнд из Франции. И сразу – один из лучших, и с очень интересной работой. Аранжировщик Кристоф Даль Сассо основал этот коллектив в 1996 году. К тому времени на его счету уже была престижная награда на Heineken Jazz Competition за оркестровку (1992). В 2002 году биг-бэнд Даль Сассо выпустил свой первый альбом, на следующем альбоме с ним записывался такой гранд мирового джаза, как Дэйв Либмэн. Потом были записи с участием Юссефа Латифа и Милтона Насименто. «Фирменной» приметой биг-бэнда стали его трибьютные записи памяти джазовых гигантов. В дискографии состава есть посвященный Паркеру альбом Bird With Strings Revisited и биг-бэндовая версия знаменитого альбома Джона Колтрейна A Love Supreme. В 2021 году биг-бэнд Даль Сассо, увенчанный во Франции годом ранее титулом «Ансамбль года», представляет свою новую работу: John Coltrane’s Africa / Brass Revisited.
Этот альбом уникален в творчестве Джона Колтрейна. Он был выпущен в 1961 году и стал первой работой Трейна для Крида Тейлора и его лейбла Impulse! Но уникальность в другом: Africa / Brass, отразив поиски африканских корней музыканта, стал первым и единственным альбомом Колтрейна, записанном в формате биг-бэнда. В той записи помимо самого гения джаза участвовали такие выдающиеся мастера, как МакКой Тайнер, Элвин Джонс, Реджи Уоркмен, Фредди Хаббард, Пол Чемберс, Эрик Дольфи и другие.
34-хминутный альбом в John Coltrane’s Africa / Brass Revisited превратился в почти 90-минутный 2CD, в который вошли не только переосмысленные пьесы из Africa / Brass в аранжировках Кристофа Даль Сассо, но и ряд других композиций Колтрейна, включая знаменитую композицию Naima. Запись была сделана вживую во время выступления биг-бэнда Даль Сассо на фестивале Jazz à La Villette, проведенном в 2021 году как раз в счастливом промежутке между двумя ковидными локдаунами. Африканский колорит Кристоф усилил включением в состав исполнителя на барабанах гво-ка Энди Берлада Катело. Главными же солистами стали прекрасные саксофонисты, входящие в его биг-бэнд: тенористы Давид Эль-Малек и Софи Алур, а также альт-саксофонистка Жеральдин Лорен. Впечатление альбом оставляет очень сильное. Первый диск – вообще жемчужина с его версиями Tunji, Greensleeves, Blues Minor и Africa. Второй диск, возможно не менее хорош, но то чувство восторга, которое вызвал его предшественник, наверное, чуть притупилось. Впрочем, Naima стала украшением не только этой части альбома, но и проекта в целом. Прекрасная работа!
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